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Şehzadeler başkanı Hakan Şimşek: yörük mirası genç kuşaklara taşınacak

Başkan Hakan Şimşek, 8. Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şenliği'nde Sancaklıiğdecik halkıyla buluştu; kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şehzadeler başkanı Hakan Şimşek: yörük mirası genç kuşaklara taşınacak

Şehzadeler başkanı Hakan Şimşek: yörük mirası genç kuşaklara taşınacak

Manisa'da düzenlenen 8. Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şenliği, Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik, Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılması, geleneklerin yeni nesillere aktarılması ve bağ bozumu coşkusunun birlikte paylaşılması amacıyla Manisa Yörük Türkmen Derneği tarafından düzenlendi.

protokol ve katılım:

Şenlikte protokoldekiler arasında Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ile birlikte YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Manisa Milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Tamer Akkal, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yer aldı. Etkinlikte ayrıca Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve çevre illerden gelen Yörük derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

gösteriler ve program akışı:

Kortej yürüyüşüyle başlayan gün, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda çevre illerden gelen Yörük derneklerinin sergilediği halk oyunları ve geleneksel gösteriler büyük beğeni topladı; gösteriler şenliğe renkli ve coşkulu anlar kattı.

Protokol konuşmasında Başkan Hakan Şimşek, Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şu sözlerle katılımcılara seslendi: 'Şenliğimize hoş geldiniz. Bugün gerçekten muazzam bir kalabalık ve muazzam bir sevgi seli var. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına düzenlenen bu güzel şenlikte emeği geçen Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Sayın Arif Kurtoğlu ve yönetimine, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.'

Şenlik boyunca Başkan Şimşek, vatandaşlarla yakın temas kurdu; fotoğraf taleplerini geri çevirmedi, ziyaretçilerle sohbet ederek etkinliğin coşkusuna ortak oldu. Yerel kültürün görünür kılınması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi açısından etkinlik, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, MANİSA YÖRÜK TÜRKMEN DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 8....

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, MANİSA YÖRÜK TÜRKMEN DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 8. BAĞ BOZUMU VE YÖRÜK KÜLTÜR ŞENLİĞİ’NE KATILARAK YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILDIĞI ANLAMLI ETKİNLİKTE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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