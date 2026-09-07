Çal’da bağ bozumu coşkusu Muazzez Ersoy ile taçlandı

Festival üç gün süren etkinliklerle tamamlandı:

Denizli'nin Çal ilçesinde, Çal Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası 29. Çal Bağ Bozumu, Kültür ve Sanat Festivali üç gün boyunca kültür, sanat, spor ve müzik etkinlikleriyle ilçeyi hareketlendirdi. Binlerce kişi festival alanlarını, sokakları ve meydanları doldururken programlar hem yerel değerleri öne çıkardı hem de bölge ekonomisine canlılık getirdi.

Çal üç gün boyunca dolup taştı:

Festival yalnızca ilçedeki vatandaşları değil, şehir dışında yaşayan Çallıları ve farklı kentlerden gelen misafirleri de Çal’da buluşturdu. Etkinlikler boyunca konser alanları özellikle akşam saatlerinde tıklım tıklım doldu, eski dostluklar yenilendi ve ilçenin işletmeleri üç gün boyunca yoğun bir hareketlilik yaşadı. Kafelerden restoranlara kadar esnaf, festival sürecinde işlerin canlandığını belirtti ve organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi.

Spor, sanat ve üreticinin günü:

Program, bisiklet etkinliğiyle başladı; sporseverler Çal yollarında pedal çevirerek festivale enerjik bir başlangıç yaptı. Ayrıca Apollon Lermonos Tapınağı Satranç Turnuvası büyük ilgi gördü ve üç gün süren müsabakaların ardından dereceye giren sporcular törenle ödüllendirildi. Yazarlar, ressamlar ve yerel sanatçılar da festivale renk kattı; sergiler ve sahne performansları Çal’ın kültürel dokusunu görünür kıldı.

Festival, üzüm ve bağbozumu geleneğinin tanıtımına özel önem verdi. Geleneksel 'En Güzel Üzüm' yarışmasında Çal’ın bereketli topraklarında yetişen ürünler sergilendi; yarışma üreticilerin sorunlarını ve beklentilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Organizasyonun dikkat çeken bir diğer yönü, etkinliğin belediye bütçesinden kuruş harcanmadan gerçekleştirilmesi oldu. Festival, kurumların, sivil toplumun ve yerel aktörlerin katkılarıyla düzenlenerek dayanışma örneği sergiledi.

Konserler ve final gecesi:

Programın konser bölümünde ilk gece Türkü Bayram sahne aldı ve dinleyicilere duygulu bir repertuar sundu. İkinci gün Murat Kekilli’nin performansı binlerce kişiyi coşturdu. Festivalin final gecesi ise Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy ile taçlandı. Ersoy’un sahne performansı ve seyircinin hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılar, geceyi unutulmaz kıldı.

Finalin en akılda kalan anlarından biri, sahnede Çal Karası üzümünün yer almasıydı. Muazzez Ersoy’un Çal Karası’nı tatması ve memnuniyetini dile getirmesi, festivalin bağbozumu ve yerel üretimin tanıtımı hedefine somut bir katkı sundu. Ersoy’un sahnede Başkan Ahmet Hakan ile gerçekleştirdiği düet de izleyicilerden büyük alkış aldı; Başkan Hakan’ın eşi Ebru Hakan için söylenen "Benim İçin Çal" şarkısında yaşanan sürpriz de geceye renk kattı.

Belediye başkanı değerlendirdi:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, festival sonrası yaptığı değerlendirmede vatandaşlara teşekkür etti ve organizasyonun ilçeyi tanıtma açısından önemine vurgu yaptı. Hakan, "Üç gün boyunca Çal’ımızda çok güzel bir birliktelik yaşadık." diyerek emeği geçen herkese şükranlarını iletti. Başkan, festivalin üreticiden esnafa, sporculardan sanatçılara kadar geniş bir katılımla gerçekleştiğini belirtti ve Çal Karası'nın değerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Festivalin, kültürel etkinliklerin yanı sıra ilçenin ekonomik canlanmasına da katkı sağladığı vurgulandı; üç günlük yoğunluğun esnafın yüzünü güldürdüğü ve Çal’ın sosyal yaşamına hareket getirdiği bildirildi.

Çal’da üç gün boyunca süren kutlama, bağ bozumu geleneğinin bereketiyle başlayıp müzik, spor ve sanatın coşkusu eşliğinde sona erdi. Muazzez Ersoy’un güçlü finali ve Çal Karası’nın sahnedeki görünürlüğüyle festival, ilçenin ulusal düzeyde tanıtımına hizmet eden kapsamlı bir etkinlik olarak kayda geçti.

ÇAL’DA ÜÇ GÜN BOYUNCA KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE MÜZİK RÜZGÂRI ESTİ. BİNLERCE KİŞİNİN BULUŞTUĞU FESTİVAL, MUAZZEZ ERSOY’UN MUHTEŞEM FİNALİYLE SONA ERERKEN, ÇAL KARASI ÜZÜMÜ GECENİN DE YILDIZI OLDU.