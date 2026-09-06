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Cengiz Kurtoğlu Yenişehir'de kalabalık bir konserle sevenleriyle buluştu

11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde Yenişehir'de sahne alan Cengiz Kurtoğlu, meydanı dolduran seyirciye konser verdi; Ercan Özel ile görüştü

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Cengiz Kurtoğlu Yenişehir'de kalabalık bir konserle sevenleriyle buluştu

Cengiz Kurtoğlu Yenişehir'de kalabalık bir konserle sevenleriyle buluştu

11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konserinde geniş bir izleyici kitlesine seslendi. Yenişehir meydanı, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla konser saatler öncesinden doldu.

Program ve belediye buluşması:

Konser öncesinde sanatçı, Belediye Başkanı Ercan Özel ile bir araya geldi. Kurtoğlu, "11. Uluslararası Altın Biber Festivalinde vatandaşlar ile bir araya gelmemizi sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mutluluklarla güzelliklerle dolu bir gece olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sahne performansı ve izleyici buluşması:

Kurtoğlu, Bursalılara seslenirken duygusal mesajlar verdi: "Ben onlara 50 yıldan bu yana duyanlara duymayanlara ben onları çok seviyorum mesajı veriyorum". Konser sırasında çocukları sahneye davet eden sanatçı, onlarla birlikte "Hayat bayram olsa" şarkısını seslendirdi ve coşkulu bir an yaşandı.

Konser sonrası hayranlar, fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sanatçı, etkinlik sonunda yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık iki saat sonra ilçeden ayrıldı.

11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİNDE BURSA&#039;NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI...

11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİNDE BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI CENGİZ KURTOĞLU KONSERİNDE TARİHİ KALABALIK YAŞANDI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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