Mobil tarama aracıyla ücretsiz tarama hizmeti başladı

Denizli’nin Çal ilçesinde konuşlandırılan Mobil Kanser Tarama Tırı, Çal Devlet Hastanesi önünde kadınlara yönelik tarama hizmetine başladı. Yetkililer, uygulamanın amaçlarının erken teşhisi kolaylaştırmak ve tarama oranlarını artırmak olduğunu belirtti.

kimler hangi taramadan yararlanacak:

Mobil tırda 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması, 30-65 yaş aralığındaki kadınlara ise rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor. Hizmetin ücretsiz olduğu ve tarama yaş aralığındaki tüm kadınların başvurabileceği vurgulandı.

erken teşhisin önemi ve çağrı:

Yetkililer, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını hatırlatarak, hedef yaş grubundaki kadınları tarama olanaklarından yararlanmaya davet etti. Mobil kanser tarama tırının önünde işlemlerin nasıl yürüdüğü ve kimlerin faydalanabileceği hakkında bilgi verildi; tarama yaş aralığındaki tüm kadınların başvurabileceği belirtildi.

MOBİL KANSER TARAMA TIRI