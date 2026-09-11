Çal’da pazar yeniden şekilleniyor: yıkılan alan için zemin etütleri başladı

Çal’da yeni pazar projesi sahada ilerliyor:

Denizli’nin Çal ilçesinde, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle 13 Ağustos 2025 tarihinde yıkılan eski pazar yerinin yerine yapılacak modern pazar yeri için sahadaki ilk teknik çalışmalar başladı. Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan 144 ada 34 parsel üzerinde parsel bazında jeolojik ve geoteknik zemin ile temel etütleri yürütülüyor. Bu çalışmalar yeni yapının zemin koşullarını netleştirerek projenin sonraki aşamalarına veri sağlayacak.

jeolojik ve geoteknik etütlerin rolü:

Yapılan etütler, projenin statik hesaplarının hazırlanması ve yapı ruhsatı sürecinin sağlıklı ilerlemesi için ön koşul niteliğinde. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, beraberindeki belediye teknik ekibiyle alanda incelemelerde bulunarak sürecin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Başkan Hakan, 'Bugün itibarıyla geoteknik çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimizle birlikte buradayız. Jeolojik zemin etüdünü yapıyoruz. Geoteknik çalışmalar bittikten sonra temel atımına başlayacağız' ifadelerini kullandı.

vatandaşa açık bilgilendirme ofisi ve süreç yönetimi:

Başkan Hakan, projenin şeffaf yürütülmesi amacıyla proje alanına bir ofis kurulacağını, burada hazırlanan render görüntüleri ve maketin vatandaşların incelemesine sunulacağını belirtti. Bu uygulama, halkın projeyi yerinde görmesini sağlayarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Eski pazar yerinin yıkımını takiben yaklaşık bir yıl sonra başlayan zemin etütleriyle birlikte proje süreci yeniden hız kazanmış durumda; teknik raporların tamamlanmasının ardından temel atma aşamasına geçilmesi planlanıyor.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE DEPREM RİSKİ TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE 13 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YIKILAN ESKİ PAZAR YERİNİN YERİNE YAPILACAK MODERN PAZAR YERİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI. HÜSEYİNLER MAHALLESİ’NDE BELİRLENEN PARSELDE JEOLOJİK VE GEOTEKNİK ZEMİN ETÜTLERİ BAŞLATILIRKEN, TEKNİK ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN TEMEL ATILMASININ PLANLANDIĞI BELİRTİLDİ.