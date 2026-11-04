Çekerek barajında ortaya çıkan Lavanta yolu yeniden trafiğe hazırlanıyor

baraj suyunun çekilmesi ve yolun görünür hale gelmesi:

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yer alan ve bölge turizmi için önem taşıyan Lavanta Adasına ulaşımı sağlayan kara yolu, bahar aylarında yükselen su seviyesinin ardından kasım ayı itibarıyla yeniden görüldü. İlkbaharda yoğun yağışlar ve kar sularının erimesiyle su altında kalan güzergâh, sonbaharın gelmesi ve baraj suyunun çekilmesiyle yüzeye çıktı.

kaymakamlık incelemesi ve planlanan müdahaleler:

Çekerek Kaymakamlığı yetkilileri, suyun çekildiği bölgeyi yerinde inceledi. Yapılan ön tespitlerde, ilkbahardaki su baskını sonucunda yol ve zemin üzerinde çeşitli tahribatlar tespit edildi. Yetkililer, ulaşımın güvenli, konforlu ve sürdürülebilir şekilde sağlanması amacıyla kısa süre içinde bakım, onarım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında yol yüzeyinin onarılması, zemin stabilitesinin sağlanması ve gerekli altyapı müdahalelerinin yapılması hedefleniyor. Yetkililer, planlanan müdahalelerin tamamlanmasının ardından Lavanta Adası yolunun araç ve ziyaretçi trafiğine tam kapasiteyle açılmasının amaçlandığını belirtti.

Bölge halkı ve ziyaretçiler için ulaşımda yaşanan bu geçici aksama, su seviyesindeki mevsimsel değişimlerle bağlantılı. Önümüzdeki dönemde yapılacak onarım çalışmaları, hem yerel ulaşımı kolaylaştıracak hem de Lavanta Adası’nın turizm potansiyelinin yeniden canlanmasına katkı sağlayacak.

Çekerek Baraj Gölü’nde sular çekildi, Lavanta yolu ortaya çıktı