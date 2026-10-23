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Çal'da üreticiye yem desteği sürüyor

Çal Belediyesi, Yeşil Çal A.Ş. aracılığıyla besicilere kırmızı pancar küspesi dağıtımını sürdürüyor; amaç üreticilerin mali yükünü hafifletmek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Çal'da üreticiye yem desteği sürüyor

Çal'da üreticiye yem desteği sürüyor

Çal Belediyesi, iştiraki Yeşil Çal A.Ş. aracılığıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik kırmızı pancar küspesi desteğini bu yıl da devam ettirdi. Belediye, artan girdi maliyetlerinin yarattığı baskıyı hafifletmek ve ilçedeki hayvancılık faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla benzer destek programlarını uygulamaya koymayı sürdürüyor.

belediyenin destek yaklaşımı:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, projenin devamına ilişkin yaptığı açıklamada üreticinin ve besicinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Hakan, belediyenin geçen yıllarda da farklı kalemlerde destek sağladığını anımsatarak, "Çal Belediyesi olarak üretenin ve besicilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Çünkü üreten bir toplum güçlü bir toplumdur. Üreten Çal, güçlü bir Çal’dır. Üreticimize verilen her destek, ilçemizin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

Hakan, desteğin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini, ürün çeşitliliğini artırarak üreticilerin ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca artan ekonomik maliyetler karşısında üreticilere "bir nefes olmak" ve onların yükünü hafifletmek istediklerini ifade etti.

yeşil çal a.ş.'nin rolü:

Yeşil Çal A.Ş. Genel Müdürü Oğuz Helvacı da belediyenin üretime yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Helvacı, tarım ve hayvancılığın Çal ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, "Yeşil Çal A.Ş. olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl kırmızı pancar küspesi desteğini gerçekleştirirken, önümüzdeki süreçte farklı destek modelleri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Üreten, emek veren her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa dair geri bildirimlerin önemine dikkat çekildi; gelen görüşler doğrultusunda destek modellerinin daha da geliştirilmesi planlanıyor. Çal Belediyesi ile Yeşil Çal A.Ş. tarafından yürütülen bu uygulama, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı ve üreticilerin ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

ÇAL BELEDİYESİ, İŞTİRAKİ YEŞİL ÇAL A.Ş. ARACILIĞIYLA HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK...

ÇAL BELEDİYESİ, İŞTİRAKİ YEŞİL ÇAL A.Ş. ARACILIĞIYLA HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK KIRMIZI PANCAR KÜSPESİ DESTEĞİNİ BU YIL DA SÜRDÜRDÜ. ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, BESİCİLERİN ARTAN MALİYETLER KARŞISINDA DESTEKLENMESİ AMACIYLA YEM DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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