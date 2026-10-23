OYAK küresel ortaklarla Orta Asya ve Kafkasya için özel sermaye fonu çalışmalarını hızlandırdı

OYAK ve kurucu ortaklar:

Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşu OYAK, Çin Yatırım Kurumu (CIC), Umman Yatırım Otoritesi (OIA), Avrasya Kalkınma Bankası (EDB) ve Özbekistan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Fonu (UFRD) öncülüğünde oluşturulan ortak girişime katıldı. Pekin'de düzenlenen törende imzalanan niyet beyanı, fonun kuruluş sürecine ilişkin önemli bir adım olarak kayda geçti.

Törende Murat Yalçıntaş ve diğer kurumların üst düzey yöneticileri hazır bulundu. İmzalar, kurucu ortaklar arasında stratejik iş birliğinin resmiyet kazanmasına yönelik ilk mutabakatı temsil ediyor.

fonun hedefleri ve işleyişi:

Orta Asya ve Kafkasya Özel Sermaye Fonu (CACPEF), bölgedeki orta ve uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamayı amaçlıyor. Fon, Çin, Orta Doğu ve Orta Asya'dan gelen kurumsal yatırımcı sermayesini, sektörel deneyimi ve geniş iş ağlarını bir araya getirerek sanayi yatırımlarını ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek şekilde yapılandırılacak.

yatırımların etkisi ve Türkiye bağlantısı:

Kurulması hedeflenen fon, sadece finansman sağlamakla kalmayacak; yatırım yapılan şirketlere sektör uzmanlığı, teknoloji transferi ve uluslararası pazarlara erişim imkânı sunacak. Bu yaklaşım, bölgedeki şirketlerin büyümesini hızlandırırken iş birlikleri ve ortak girişimlerin önünü açacak.

OYAK'ın küresel düzeydeki bu ortaklıkları, kurumun uluslararası yatırım ağını güçlendirecek ve söz konusu ortaklar ile Türkiye'de yeni ortak yatırımların gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak zemin oluşturacak. Kurum temsilcileri, Orta Asya'nın sunduğu ekonomik fırsatlara dikkat çekerek Çin ile bölge ülkeleri arasındaki gelişen ticari ilişkilerin yeni yatırım kapıları açtığını vurguladı.

İmzalanan niyet beyanı, fonun resmi kuruluş sürecinin başlangıcını işaret ediyor; sonraki aşamalarda yatırım stratejileri, yönetim yapısı ve hedef sektörlerin detaylandırılması bekleniyor. Kurucu ortakların deneyimi ve sermaye katkıları, fonun bölgedeki etkinliğini belirleyecek temel unsurlar olacak.

OYAK, ÇİN YATIRIM KURUMU (CIC) VE UMMAN YATIRIM OTORİTESİ (OIA) GİBİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN KURUMSAL YATIRIMCILARIYLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI. PEKİN’DE İMZALANAN NİYET BEYANIYLA ORTA ASYA VE KAFKASYA ÖZEL SERMAYE FONU’NUN (CACPEF) OLUŞTURULMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI. TÖRENE OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ VE FONUN DİĞER KURUCU ORTAKLARININ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KATILDI.