Dolar 49,7328 +0,02%
Euro 55,7289 -0,04%
Bist 11.043,83 -1,57%
Altın Gram 6.440,07 -0,81%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,52 +0,79%
--°

OYAK küresel ortaklarla Orta Asya ve Kafkasya için özel sermaye fonu çalışmalarını hızlandırdı

OYAK, CIC, OIA, EDB ve UFRD ile Pekin'de imzalanan niyet beyanıyla Orta Asya ve Kafkasya Özel Sermaye Fonu (CACPEF) kurulmasına adım attı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

OYAK küresel ortaklarla Orta Asya ve Kafkasya için özel sermaye fonu çalışmalarını hızlandırdı

OYAK ve kurucu ortaklar:

Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşu OYAK, Çin Yatırım Kurumu (CIC), Umman Yatırım Otoritesi (OIA), Avrasya Kalkınma Bankası (EDB) ve Özbekistan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Fonu (UFRD) öncülüğünde oluşturulan ortak girişime katıldı. Pekin'de düzenlenen törende imzalanan niyet beyanı, fonun kuruluş sürecine ilişkin önemli bir adım olarak kayda geçti.

Törende Murat Yalçıntaş ve diğer kurumların üst düzey yöneticileri hazır bulundu. İmzalar, kurucu ortaklar arasında stratejik iş birliğinin resmiyet kazanmasına yönelik ilk mutabakatı temsil ediyor.

fonun hedefleri ve işleyişi:

Orta Asya ve Kafkasya Özel Sermaye Fonu (CACPEF), bölgedeki orta ve uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamayı amaçlıyor. Fon, Çin, Orta Doğu ve Orta Asya'dan gelen kurumsal yatırımcı sermayesini, sektörel deneyimi ve geniş iş ağlarını bir araya getirerek sanayi yatırımlarını ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek şekilde yapılandırılacak.

yatırımların etkisi ve Türkiye bağlantısı:

Kurulması hedeflenen fon, sadece finansman sağlamakla kalmayacak; yatırım yapılan şirketlere sektör uzmanlığı, teknoloji transferi ve uluslararası pazarlara erişim imkânı sunacak. Bu yaklaşım, bölgedeki şirketlerin büyümesini hızlandırırken iş birlikleri ve ortak girişimlerin önünü açacak.

OYAK'ın küresel düzeydeki bu ortaklıkları, kurumun uluslararası yatırım ağını güçlendirecek ve söz konusu ortaklar ile Türkiye'de yeni ortak yatırımların gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak zemin oluşturacak. Kurum temsilcileri, Orta Asya'nın sunduğu ekonomik fırsatlara dikkat çekerek Çin ile bölge ülkeleri arasındaki gelişen ticari ilişkilerin yeni yatırım kapıları açtığını vurguladı.

İmzalanan niyet beyanı, fonun resmi kuruluş sürecinin başlangıcını işaret ediyor; sonraki aşamalarda yatırım stratejileri, yönetim yapısı ve hedef sektörlerin detaylandırılması bekleniyor. Kurucu ortakların deneyimi ve sermaye katkıları, fonun bölgedeki etkinliğini belirleyecek temel unsurlar olacak.

OYAK, ÇİN YATIRIM KURUMU (CIC) VE UMMAN YATIRIM OTORİTESİ (OIA) GİBİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN KURUMSAL...

OYAK, ÇİN YATIRIM KURUMU (CIC) VE UMMAN YATIRIM OTORİTESİ (OIA) GİBİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN KURUMSAL YATIRIMCILARIYLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI. PEKİN’DE İMZALANAN NİYET BEYANIYLA ORTA ASYA VE KAFKASYA ÖZEL SERMAYE FONU’NUN (CACPEF) OLUŞTURULMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI. TÖRENE OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ VE FONUN DİĞER KURUCU ORTAKLARININ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Neapco Türkiye Eskişehir'de 35 milyon euroluk yatırımla Q1 standardında üretime...
images

çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi
images

Bodrum rıhtımında bir gün: Star Legend 300 yolcuyla limana demir attı
images

Turkcell ve Samsung'tan 650 binlik 5G hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı

Çivril'in geleneksel Koçak üzümü yeniden tezgâhlarda

Esendere gümrük kapısında iki ayrı yöntemle 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi

tespih satış iddiasıyla para talebi vatandaşın dikkatiyle önlendi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı