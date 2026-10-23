Diyarbakır’ın öncelikleri Ankara masasına taşınıyor

DTSO yeni döneme ortak çalışmayla başladı:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş yönetiminde yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, önümüzdeki dört yıllık döneme ilişkin yol haritasını ve öncelikleri paylaştı. Kaya, odanın kent ekonomisi ve bölgesel kalkınmada daha etkin rol üstleneceğini vurguladı.

yeni dönemin öncelikleri:

Kaya, seçim sürecinde oluşan birlikteliğin önemine dikkat çekerek, odamızın bölgesel kalkınma konusunda önemli bir misyon üstleneceğini belirtti. Kaya, sürecin en önemli ayaklarından birinin ekonomi olduğunu ifade ederek, "Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Diyarbakır’ımıza ve ülkemize önemli işler yapacak bir meclis oluştu. TOBB tarihinde en fazla adayın çıktığı dönemlerden birinde Diyarbakır’ın böyle bir birlikteliği yakalaması kentimiz ve bölgemiz açısından oldukça önemli" dedi.

Kaya ayrıca, bundan sonra yalnızca sorunları dile getirmenin ötesine geçeceklerini; bilimsel verilere dayanan, uygulanabilir ve sürdürülebilir öneriler sunacaklarını söyledi. Meclisin önceki dönemlere kıyasla daha genç ve katılımcı bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Kaya, üyelerin çalışma isteğinin umut verdiğini aktardı.

STK iş birliği ve sektör temelli yaklaşım:

Toplantıda, DTSO'nun iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla daha kapsayıcı bir çalışma modeli kuracağı açıklandı. Kaya, "İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde, tüm kesimleri kapsayan bir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi oluşturacağımızın sözünü verdik. Sivil toplum örgütlerini de çalışmalarımıza dahil ederek birlikte hareket edeceğiz" dedi. Meclis, meslek komiteleri ile kamu kurumları arasındaki iletişimi güçlendirerek düzenli ortak toplantılar yapmayı planlıyor.

Kaya üyelerden, temsil ettikleri sektörler ve kentle ilgili yatırım taleplerini kısa sürede odaya iletmelerini istedi ve bu taleplerin dosyalar hâline getirilerek ilgili bakanlıkların Plan ve Bütçe Komisyonlarının gündemine taşınacağını söyledi. Amaç, Diyarbakır’ın sorunlarının komisyonlarda yer almasını sağlamak ve bakanlıklardan somut yanıtlar almak olarak özetlendi.

ulaşım yatırımları için bütçe vurgusu:

Toplantıda ulaşım altyapısındaki eksiklikler de ele alındı. Kaya, çevre yolu, hızlı tren ve karayolu yatırımları gibi projelerin somut bütçe ve ödeneklerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kaya, kamuoyunda dile getirilen açıklamaların bütçe karşılığıyla değerlendirilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Hızlı tren için 2030 yılına kadar proje çalışması yapılacağı ifade ediliyor. Bunları somutlaştırmamız gerekiyor. 2027 yılında hangi yatırımı talep ediyorsak bunun için bütçeye kaynak konulmasını sağlamalıyız. Aksi takdirde açıklamalar vaat olmaktan öteye geçmez."

Kaya, geçmiş dönemlerde yürütülen girişimlerin bazı yatırımlar ve destekler üzerinde etkili olduğunu belirterek, yeni dönemde aynı yöntemin daha güçlü şekilde sürdürüleceğini söyledi. Ayrıca çevre yolunun ve diğer ulaşım projelerinin bütçelendirilmesinin takip edileceği vurgulandı.

dört yıllık dönemde ortak çalışma çağrısı:

Yeni meclisin ilk toplantısında aktif katılım ve çözüm odaklı yaklaşım beklendiği belirtildi. Kaya, DTSO'nun hem iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de kamu yatırımlarının kente kazandırılmasında aracılık rolünü güçlendireceğini söyledi: "Önümüzde dört yıllık bir dönem var. Bu süreyi birlikte çalışarak değerlendireceğiz. Diyarbakır’ın ihtiyaç duyduğu kamu ve yerel yönetim yatırımlarının kente sağlıklı biçimde ulaşması için önemli bir aracılık görevi üstleneceğiz."

Toplantı, yeni meclis üyelerine başarı dilekleriyle ve katılımcı yönetim anlayışının korunacağı taahhüdüyle sona erdi. DTSO’nun önümüzdeki dönemde sektörel sorunları daha fazla gündeme taşıyacağı, kamu kurumlarıyla iletişimin artırılacağı ve STK ortaklıklarının güçlendirileceği bildirildi.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) MECLİSİ, YENİ DÖNEMİN İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ. MECLİS BAŞKANI ŞEYDA ARSLANTAŞ’IN YÖNETTİĞİ TOPLANTIDA KONUŞAN DTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KAYA, YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASINI AÇIKLARKEN, BÖLGESEL KALKINMA, SEKTÖREL ÇALIŞMALAR, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA ORTAK HAREKET ETME VE DİYARBAKIR’IN YATIRIM SORUNLARINI ANKARA’NIN GÜNDEMİNE TAŞIMA MESAJI VERDİ.