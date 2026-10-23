Dolar 49,7325 +0,02%
Euro 55,7291 -0,04%
Bist 11.057,39 -1,45%
Altın Gram 6.447,87 -0,68%
EUR/USD 1,1201 -0,19%
Brent Petrol 109,41 +0,69%
--°

Dalaman havalimanı eylülde 844 bin 949 yolcu ağırladı, 9 ayda 4 milyon 571 bin 445 kişiye hizmet verildi

DHMİ verilerine göre Dalaman Havalimanı eylülde 844.949 yolcuya hizmet verdi; ocak-eylül döneminde toplam 4.571.445 yolcu ve 37.154 uçuş kaydedildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Dalaman havalimanı eylülde 844 bin 949 yolcu ağırladı, 9 ayda 4 milyon 571 bin 445 kişiye hizmet verildi

Dalaman havalimanında eylül ve kümülatif dönem verileri açıklandı:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından paylaşılan resmi verilere göre Dalaman Havalimanı, 2026 eylül ayında yoğun bir trafik yaşadı. Kurumun açıkladığı sayılar, hem yolcu hem de yük taşımacılığında sezon etkisinin sürdüğünü gösteriyor.

aylık performans:

Eylül ayına ilişkin kayıtlarda havalimanında 844 bin 949 yolcunun ağırlığı belirtildi. Aynı ay içinde gerçekleşen uçak uçuş trafiği 6 bin 402 olurken, taşınan yük miktarı 10 bin 498 ton olarak bildirildi.

9 aylık kümülatif sonuçlar:

2026 yılının ocak-eylül dönemine ait kümülatif verilerde Dalaman Havalimanı'nda toplam 4 milyon 571 bin 445 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi. Bu dokuz aylık süreçte gerçekleşen uçak trafiği sayısı 37 bin 154, taşınan yük miktarı ise 54 bin 039 ton olarak raporlandı.

DHMİ'nin açıkladığı bu veriler, Dalaman'ın özellikle yaz sezonunda artan talebi karşılama kapaseti hakkında doğrudan bir gösterge sunuyor. Resmi rakamlar, havalimanının hem yolcu hem de kargo hareketliliğinde önemli bir merkez olmaya devam ettiğini işaret ediyor.

DALAMAN HAVALİMANINDA 9 AYDA 4 MİLYON 571 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

DALAMAN HAVALİMANINDA 9 AYDA 4 MİLYON 571 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum rıhtımında bir gün: Star Legend 300 yolcuyla limana demir attı
images

Turkcell ve Samsung'tan 650 binlik 5G hamlesi
images

OYAK küresel ortaklarla Orta Asya ve Kafkasya için özel sermaye fonu çalışmaları...
images

Diyarbakır’ın öncelikleri Ankara masasına taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolvadin'de kanalizasyondan başlayarak geniş kapsamlı altyapı atağı

Eyüpsultan'da kavşakta çarpışma: ışıkları onarmaya giden belediye personeli de yaralandı

Elektronik sigarada 'zararsız' algısına karşı uyarı: gençler risk altında

Bodrum rıhtımında bir gün: Star Legend 300 yolcuyla limana demir attı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı