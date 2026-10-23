Dalaman havalimanı eylülde 844 bin 949 yolcu ağırladı, 9 ayda 4 milyon 571 bin 445 kişiye hizmet verildi

Dalaman havalimanında eylül ve kümülatif dönem verileri açıklandı:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından paylaşılan resmi verilere göre Dalaman Havalimanı, 2026 eylül ayında yoğun bir trafik yaşadı. Kurumun açıkladığı sayılar, hem yolcu hem de yük taşımacılığında sezon etkisinin sürdüğünü gösteriyor.

aylık performans:

Eylül ayına ilişkin kayıtlarda havalimanında 844 bin 949 yolcunun ağırlığı belirtildi. Aynı ay içinde gerçekleşen uçak uçuş trafiği 6 bin 402 olurken, taşınan yük miktarı 10 bin 498 ton olarak bildirildi.

9 aylık kümülatif sonuçlar:

2026 yılının ocak-eylül dönemine ait kümülatif verilerde Dalaman Havalimanı'nda toplam 4 milyon 571 bin 445 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi. Bu dokuz aylık süreçte gerçekleşen uçak trafiği sayısı 37 bin 154, taşınan yük miktarı ise 54 bin 039 ton olarak raporlandı.

DHMİ'nin açıkladığı bu veriler, Dalaman'ın özellikle yaz sezonunda artan talebi karşılama kapaseti hakkında doğrudan bir gösterge sunuyor. Resmi rakamlar, havalimanının hem yolcu hem de kargo hareketliliğinde önemli bir merkez olmaya devam ettiğini işaret ediyor.

DALAMAN HAVALİMANINDA 9 AYDA 4 MİLYON 571 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ