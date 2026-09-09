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Çaldıran'da araziye bırakılan kuru ot yığını yandı, itfaiye 1 saatte kontrol altına aldı

Takindere Mahallesi'nde araziye bırakılan kuru ot yığınında çıkan yangın, Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği'nin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çaldıran'da araziye bırakılan kuru ot yığını yandı, itfaiye 1 saatte kontrol altına aldı

olayın gelişimi:

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Takindere Mahallesi sınırlarında araziye bırakılan kuru ot yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ilk tespitine ilişkin bilgiler, bölgeden gelen ihbarla yetkililere ulaştı.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın, 1 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü.

etki ve sonuç:

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, olay yerinde yangının çıkış nedeni ve olası zararlarla ilgili değerlendirmeler sürüyor.

VAN&#039;IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE ARAZİYE BIRAKILMIŞ OT YIĞININDA ÇIKAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE ARAZİYE BIRAKILMIŞ OT YIĞININDA ÇIKAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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