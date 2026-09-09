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Bekçiler şüphelenip durdurdu, aranan firari cezaevine teslim edildi

Bolu'da Karaçayır Parkı'nda bekçilerin durdurduğu Y.A.'nın kesinleşmiş hapis cezasıyla firari olduğu ve iki dolandırıcılıktan arandığı belirlendi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bekçiler şüphelenip durdurdu, aranan firari cezaevine teslim edildi

olayın gelişimi:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde Karaçayır Parkı'nda devriye sırasında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, şahsın Y.A. olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

aranan kayıtlar ve suçlamalar:

Sorgulamada, Y.A.'nın cezaevi firarisi olarak arandığı ve ayrıca iki ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kaydının bulunduğu belirlendi. Bekçilerin şüphe üzerine durdurma kararı, şahsın kısa sürede tespit edilmesini sağladı.

gözaltı ve teslim süreci:

Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.A., resmi prosedürler çerçevesinde ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BOLU’DA BEKÇİLERİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU Y.A.’NIN, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

BOLU’DA BEKÇİLERİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU Y.A.’NIN, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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