Dolar 49,9890 +0,03%
Euro 55,9908 +0,11%
Bist 10.913,75 -0,44%
Altın Gram 6.279,74 -1,57%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 106,92 +2,05%
--°

Çaldıran'da odunluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Van’ın Çaldıran ilçesi Alikelle Mahallesi'nde odunlukta çıkan yangın, Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çaldıran'da odunluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Çaldıran'da odunluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, ilçeye bağlı Alikelle Mahallesi'nde meydana geldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangın ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler yaklaşık yarım saatlik çaba sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Durum tespiti ve soruşturma:

Olayla ilgili ilk bilgilerde, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bölgedeki durumun kontrol altında olduğu aktarılıyor.

VAN&#039;IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE İLÇESİNE ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE İLÇESİNE ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elmalı’da altyapı dönüşümü: ASAT’ın 2019-2026 yatırımları 589 milyon lira
images

Doğanın sıraya dizdiği gün: Mihalıççık'ta tek sıra geyik geçidi
images

Osmaniye'de yağışların ardından nadir türk semenderi görüldü
images

Kara yolunda tehlikeli manevra: otomobil kamyonun önünü defalarca kesti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karayolunda tehlikeli oyun: otomobil defalarca kamyonun önünde fren yaptı

Zonguldak'tan tek sağlık çağrısı: insan, hayvan ve çevre birlikte korunmalı

Süpermarketten pantolonlarına kilolarca peynir gizleyen çiftin Eyüpsultan'daki rahat tavrı kamerada

Tavşanlı'da minibüsün arkadan çarptığı akülü engelli aracı sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı