Çaldıran'da odunluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, ilçeye bağlı Alikelle Mahallesi'nde meydana geldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangın ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler yaklaşık yarım saatlik çaba sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Durum tespiti ve soruşturma:

Olayla ilgili ilk bilgilerde, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bölgedeki durumun kontrol altında olduğu aktarılıyor.

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE İLÇESİNE ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.