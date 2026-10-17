California'da orman yangını sahil yerleşimlerine sıçradı

San Clemente'de 'Norte' yangını yerleşimlere tehdit oluşturdu

Dün Orange County'ye bağlı San Clemente bölgesinde başlayan orman yangını, kıyı şeridindeki yerleşimlere sıçradı. Yetkililer yangına ilişkin uyarılarda bulunurken, yanan alanın büyüklüğü ve yerleşimlere olan yakınlığı halkta endişe yarattı.

Mülkiyet zararları ve etkilenen alan:

Eyalet İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre yangın yaklaşık 231 hektar (570 dönüm) alanı küle çevirdi. San Juan Capistrano çevresinde en az 6 ev hasar gördü veya yıkıldı; hasarın kapsamı ve ailelerin durumu hakkında değerlendirmeler sürüyor.

Müdahale süreci ve tahliyeler:

Yangına hem karadan hem de havadan yoğun müdahale yapıldığı bildirildi. Bölgedeki yetkililer, halktan güvenlik amacıyla bölgeden uzak durmalarını isterken, binlerce kişiye tahliye emri verildi. Yerel ekipler kontrol çabalarını sürdürürken, yol ve gece görüş koşulları gibi lojistik unsurlar da operasyonu etkiliyor.

İtfaiye yetkilileri, yangının hızla yayılmasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ile düşük nem oranlarının etkili olduğunu belirtiyor. Yetkililer halka güncel uyarıları takip etme ve resmi tahliye talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

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