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Çalıköy'de sahada çözüm odaklı tarım buluşması

Çalıköy'de düzenlenen toplantıda Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytincilikten B-Reçete ve ÇKS'ye kadar üreticileri bilgilendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Çalıköy'de sahada çözüm odaklı tarım buluşması

Çalıköy'de sahada çözüm odaklı tarım buluşması

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın'ın Söke ilçesinde tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticileri güncel uygulamalar konusunda bilgilendirmek amacıyla Çalıköy Mahallesi'nde üretici buluşması düzenledi. Toplantıya Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personel katıldı.

Toplantıda ele alınan konular:

Üreticilere zeytincilik, hayvansal ve bitkisel üretim yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca hayvan aşılamaları, B-Reçete uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) konularında uygulamalı yönlendirmeler yapıldı. Katılımcılara, tarımsal faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken teknik ve mevzuat bazlı noktalar aktarıldı.

Saha sorunları ve çözüm önerileri:

Toplantıda anız yakılmasının önlenmesi, tarımsal ürünlerde pestisit kullanımı ve desteklemelerle ilgili üreticilerin karşılaştığı sıkıntılar da masaya yatırıldı. Ekipler, sahada gözlemlenen sorunlara yönelik pratik öneriler sundu ve üreticilerin sorularını yanıtladı. Bu bölümde uygulama örnekleri ve mevzuata ilişkin uyarılar öne çıktı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu buluşmaların doğrudan iletişimi güçlendirdiğini vurgulayarak üreticilere verimli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diledi. Yerel ekiplerin sahada sürdürdüğü bilgilendirme çalışmalarının düzenli devam edeceği belirtildi.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇALIKÖY MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİN...

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇALIKÖY MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİN EKİPLER, TARIMSAL ÜRETİM, HAYVANCILIK, DESTEKLEMELER VE SAHADA KARŞILAŞILAN SORUNLARI GÖRÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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