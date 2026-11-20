kaza nasıl gerçekleşti:

Antalya’nın Serik ilçesinde, Antalya-Alanya D400 kara yolunda edinilen bilgilere göre İ.H.E. idaresindeki 07 EIN 40 plakalı otomobil, Ş.Ü. yönetimindeki 07 BLN 720 çekici ve 07 BMF 245 dorse plakalı çimento yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolden çıkarak ters yöne döndü ve yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.

müdahale ve yaralanma durumu:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İ.H.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇİMENTO YÜKLÜ TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. OTOMOBİLDE BULUNAN İKİ YOLCU İSE KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.