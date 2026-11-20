olay ve müdahale:

Muğla'nın Milas ilçesi İncekum mevkiinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Tespit üzerine Sahil Güvenlik ile Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli müştereken müdahalede bulundu.

yakalama ve koşullar:

Kara çalışması sonucunda, deniz yoluyla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları değerlendirilen toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, ekiplerin sahadaki gözetim ve koordineli çalışmasıyla tespit edilerek sonlandırıldı.

izlenecek süreç:

Müdahale sonrası, yakalanan kişilere ilişkin işlemler ve gerekli prosedürlerin yürütüldüğü bildirildi. Olayla ilgili güvenlik birimleri tarafından soruşturma ve idari işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE DENİZ YOLU İLE YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞINDAKİ 24 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.