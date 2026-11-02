Çalınan gümüşlerini kendisi satın alıp ikinci şüphelinin yakalanmasını sağladı

olayın gelişimi:

Adana'nın Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki gümüş alım satımı ve tasarımı yapan iş yerinde 13 Eylül'de yaşanan hırsızlık, iş yeri sahibinin takibi ve polisin titiz çalışmasıyla sonuç verdi. İddiaya göre iflas eden ve daha önce birlikte ticaret yaptığı M.A.L., önceden keşif yapıp binada saklandıktan sonra yanında getirdiği oksijen tüpüyle iş yerinin kapısını keserek içeri girdi.

İçeride yaklaşık 7 saat 20 dakika kalan şüpheli, iş yerinden 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen İ.Ş.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

polis takibi ve ilk yakalama:

Polis ekipleri yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kaçış güzergahını yaklaşık 10 kilometre boyunca takip etti ve Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde izine ulaştı. Motosikletindeki sprey boya kalıntılarından hareket eden ekipler M.A.L.'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı. Evinde ele geçirilen valizlerde suçta kullanılan eşyalar bulundu; bu aramada 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. M.A.L. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

sahibin satın alması ve ikinci zanlının yakalanması:

Soruşturma sürerken 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 550 gram gümüş satmak için gelen Lütfi B.'nin davranışı yeni bir gelişmeye neden oldu. Kuyumcu, müşteriyi haber vererek İ.Ş.'yi dükkana çağırdı. İ.Ş., ürünleri incelediğinde çalınan parçaları tanıdı fakat olayı açığa çıkarmamak için durumu gizleyip ürünleri satın almaya karar verdi.

İ.Ş., şüphe çekmemek amacıyla 550 gram gümüşü 45 bin lira ödeyerek satın aldı; o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İ.Ş.'nin polise bilgi vermesiyle kimliği belirlenen Lütfi B. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Emniyette ifade veren Lütfi B., bir boş arsada tanımadığı iki kişinin yanına geldiğini, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyip sattıklarını belirterek cebindeki 30 bin lirayi verip aldığını, hırsızlıktan haberi olmadığını savundu. Ancak savunma yeterli görülerek Lütfi B. de tutuklandı.

Polis ekiplerinin çalınan diğer gümüşleri bulmak için çalışmaları devam ediyor. Olayda ele geçen ve teslim edilen miktarlar ile şüphelilerin tutuklanması, soruşturmanın hâlen sürdüğünü gösteriyor.

LÜTFİ B., ÇALINTI GÜMÜŞLERİ SATMAK İÇİN KUYUMCUYA GELDİ. (SOLDAKİ ÇİZGİLİ GÖMLEKLİ OLAN KİŞİ)