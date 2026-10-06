Çalıntı motosiklet yüzünden tamirci itibar kaybı yaşadı

Olayın gelişimi:

Eskişehir Tepebaşı Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde 30 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen olayda, Ş.A.T.'ye ait motosiklet evinin önünden çalındı. Araç sahibinin cep telefonundaki takip cihazı sinyalleri anbean izleyerek motosikletin bir tamir dükkanından geldiğini göstermesi üzerine durum 112 Acil Çağı merkeze bildirildi.

Polis ekipleri dükkanın içinde, motosikletin deposu sökük vaziyette olduğunu tespit ederek aracı ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tamirci Cengiz Can'ın anlatımı:

Tamircinin ifadesine göre, iş yerine motosikleti getirenler aracı "arızalı" olduğunu söyleyerek yardım istemiş. Tamirci Cengiz Can, iş yerinin tanıdıkları tarafından sık kullanıldığını ancak bu motosikleti daha önce görmediklerini belirtti. Hırsızların motosikleti ittirerek getirdiklerini, kontak ve akü üzerinde oynama yapılmış olabileceğini söyledi.

Can, motosikletin özellikleri ve geliş sırasını şöyle özetledi: "Motosiklet kazalı ve çalışmaz haldeydi; depo cıvataları ve parçaları sökük şekilde bize geldi, burada sökülmedi. Biz sadece boş depo parçasını çıkardık çünkü enjeksiyon gelmediği için ateşlemeyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Akünün bittiğini fark ettik."

Ayrıca Can, polis gelene kadar bilye almak için sanayiye gittiğini, motosiklet sahibinin babasının kendisini arayıp çalındığını bildirdiğini ve daha sonra polisle birlikte şüphelinin teslim edildiğini bildirdi. Can, olay sonrası müşteriler tarafından yanlış anlaşılma ve mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Soruşturma, sonuçlar ve yaşanan mağduriyet:

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede motosikletin şasi numaraları kontrol edildi ve izlenen süreç sonunda aracın çalıntı olduğu kesinleşti. Şüphelilerden B.K.'nin tutuklanması ile bir kişi cezaevine gönderildi, diğer şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Olay sırasında ayrıca dükkândaki motosikletlerden birinin icra takibi nedeniyle resen alınması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süreç tamirci için maddi veya doğrudan bir suç isnadı olmasa da müşterilerin ve çevrenin yanlış anlamaları nedeniyle itibar zedelenmesi ve mağduriyet ortaya çıktı. Can, motosikletlerin tek tek şasi numaralarıyla kontrol edildiğini, dükkanlarında herhangi bir hırsızlık malzemesi bulunmadığını belirtti.

Değerlendirme ve çıkarımlar:

Olay, çalınan eşyaların üçüncü kişiler tarafından tamir veya yardım amacıyla teslim edilmesinin beraberinde getirebileceği iletişim sorunlarını gösteriyor. Mülkiyet iddiaları ortaya çıktığında hızlıca yetkililere bildirmenin ve olayın resmi kanallardan çözülmesini beklemenin hem mağdurun hem de işletmelerin zararını azaltacağı öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Eskişehir'deki olayda motosiklet sahibi ve güvenlik güçlerinin koordinasyonu sayesinde araç ele geçirilmiş olsa da, tamircinin yaşadığı yanlış anlaşılma örneği olarak kaldı; konuya ilişkin soruşturma ve hukuki süreçler devam etti.

MOTOSİKLET TAMİRCİSİ CENGİZ CAN