Dolar 49,1728 +0,12%
Euro 55,2620 +0,21%
Bist 12.382,49 -0,49%
Altın Gram 6.583,35 +0,18%
EUR/USD 1,1232 +0,08%
Brent Petrol 99,92 -0,40%
--°

Çalıntı motosiklet yüzünden tamirci itibar kaybı yaşadı

Eskişehir'de çalınan motosikletin tamir dükkânına getirilmesi, tamircinin müşterilerce yanlış anlaşılmasına ve itibar kaybı yaşamasına yol açtı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çalıntı motosiklet yüzünden tamirci itibar kaybı yaşadı

Olayın gelişimi:

Eskişehir Tepebaşı Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde 30 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen olayda, Ş.A.T.'ye ait motosiklet evinin önünden çalındı. Araç sahibinin cep telefonundaki takip cihazı sinyalleri anbean izleyerek motosikletin bir tamir dükkanından geldiğini göstermesi üzerine durum 112 Acil Çağı merkeze bildirildi.

Polis ekipleri dükkanın içinde, motosikletin deposu sökük vaziyette olduğunu tespit ederek aracı ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tamirci Cengiz Can'ın anlatımı:

Tamircinin ifadesine göre, iş yerine motosikleti getirenler aracı "arızalı" olduğunu söyleyerek yardım istemiş. Tamirci Cengiz Can, iş yerinin tanıdıkları tarafından sık kullanıldığını ancak bu motosikleti daha önce görmediklerini belirtti. Hırsızların motosikleti ittirerek getirdiklerini, kontak ve akü üzerinde oynama yapılmış olabileceğini söyledi.

Can, motosikletin özellikleri ve geliş sırasını şöyle özetledi: "Motosiklet kazalı ve çalışmaz haldeydi; depo cıvataları ve parçaları sökük şekilde bize geldi, burada sökülmedi. Biz sadece boş depo parçasını çıkardık çünkü enjeksiyon gelmediği için ateşlemeyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Akünün bittiğini fark ettik."

Ayrıca Can, polis gelene kadar bilye almak için sanayiye gittiğini, motosiklet sahibinin babasının kendisini arayıp çalındığını bildirdiğini ve daha sonra polisle birlikte şüphelinin teslim edildiğini bildirdi. Can, olay sonrası müşteriler tarafından yanlış anlaşılma ve mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Soruşturma, sonuçlar ve yaşanan mağduriyet:

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede motosikletin şasi numaraları kontrol edildi ve izlenen süreç sonunda aracın çalıntı olduğu kesinleşti. Şüphelilerden B.K.'nin tutuklanması ile bir kişi cezaevine gönderildi, diğer şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Olay sırasında ayrıca dükkândaki motosikletlerden birinin icra takibi nedeniyle resen alınması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süreç tamirci için maddi veya doğrudan bir suç isnadı olmasa da müşterilerin ve çevrenin yanlış anlamaları nedeniyle itibar zedelenmesi ve mağduriyet ortaya çıktı. Can, motosikletlerin tek tek şasi numaralarıyla kontrol edildiğini, dükkanlarında herhangi bir hırsızlık malzemesi bulunmadığını belirtti.

Değerlendirme ve çıkarımlar:

Olay, çalınan eşyaların üçüncü kişiler tarafından tamir veya yardım amacıyla teslim edilmesinin beraberinde getirebileceği iletişim sorunlarını gösteriyor. Mülkiyet iddiaları ortaya çıktığında hızlıca yetkililere bildirmenin ve olayın resmi kanallardan çözülmesini beklemenin hem mağdurun hem de işletmelerin zararını azaltacağı öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Eskişehir'deki olayda motosiklet sahibi ve güvenlik güçlerinin koordinasyonu sayesinde araç ele geçirilmiş olsa da, tamircinin yaşadığı yanlış anlaşılma örneği olarak kaldı; konuya ilişkin soruşturma ve hukuki süreçler devam etti.

MOTOSİKLET TAMİRCİSİ CENGİZ CAN

MOTOSİKLET TAMİRCİSİ CENGİZ CAN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı
images

Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çı...
images

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu
images

Yozgat’ta sabah sisleri sürüşü zorlaştırdı: görüş 30 metreye kadar düştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip