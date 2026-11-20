KIZILELMA envantere teslim edildi

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar teslim töreninde yaptığı konuşmada, "KIZILELMA, milletimizin tarihten beri gelen büyük bir ülküsü" sözleriyle projenin duygusal ve stratejik boyutunu vurguladı. Proje, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak resmen envantere girdi ve ilk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı güvenlik güçlerine teslim edildi.

tören ve geriye dönük süreç:

Bayraktar sosyal medya paylaşımında törenin tarihsel önemine dikkat çekti: "Arkadaşlar yine tarihi bir günü sizlerle idrak ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." Konuşmasında, BAYKAR ekibinin insansız hava araçları üzerinde çalışmaya başladığı ilk günden, "yaklaşık 20 sene öncesinden beri" KIZILELMA hayalinin var olduğunu belirtti. İlk uçuşun 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştiğini, cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken projenin önemli aşamalar kaydettiğini aktardı.

teknik kilometre taşları ve iş birlikleri:

Bayraktar, KIZILELMA'nın dünyada bir ilk olduğunu şu ifadelerle açıkladı: "İlk defa dünyada bir insansız savaş uçağı üzerindeki milli radarımızla ASELSAN’ın radarıyla, milli görüş ötesi radar güdümlü füzemizle, bir jet motoru hedefi görüş ötesi koşullarda radarıyla kilitleyip imha etti." Bu cümlede ASELSAN ve TÜBİTAK ile yürütülen iş birliği, sistem entegrasyonundaki yerli yeteneklerin altını çizdi. Bayraktar ayrıca hava-yer mühimmatlarından radar ve kızılötesi görüş sistemlerine kadar pek çok test ve entegrasyon safhasının başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bayraktar konuşmasını, bu "serüvende" emeği geçen ekipleri ve millete yönelik şükran ifadesiyle sonlandırdı: "Ben hepinizi bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten tebrik ediyorum. Köklerden göklere kadar olan serüvenimizde bizleri heyecanıyla, duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum." Teslim tarihi olarak kayda geçen 19 Kasım 2026 ile birlikte Türkiye, insansız savaş uçağını operasyonel envantere alan ilk ülke olma unvanını elde etti.

BAYKAR TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI KIZILELMA’NIN TESLİM EDİLMESİYLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPAN BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR, "KIZILELMA, MİLLETİMİZİN TARİHTEN BERİ GELEN BÜYÜK BİR ÜLKÜSÜ. BİZLERİN DE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA ÇALIŞTIĞIMIZ İLK GÜNDEN BERİ, YAKLAŞIK 20 SENE ÖNCESİNDEN BERİ HAYALİMİZ" DEDİ.