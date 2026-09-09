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Mehmet Tönge'de yaz akşamı çocuk sineması neşesi

Isparta Belediyesi'nin Mehmet Tönge Mahallesi'nde düzenlediği Yaz Akşamı Çocuk Sineması'nda çocuklar balon park, mini lunapark ve ikramlarla açık havada film keyfi yaşadı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mehmet Tönge'de yaz akşamı çocuk sineması neşesi

Mahalle meydanında açık hava sineması:

Isparta Belediyesince düzenlenen Yaz Akşamı Çocuk Sineması etkinliği bu kez Mehmet Tönge Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mahalledeki kapalı pazar yerinin yanına kurulan dev ekrandan film izleyen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle akşamı neşeyle geçirdi.

Etkinlik kapsamında kurulan balon park, mini lunapark ve oyun alanları çocuklara geniş seçenek sundu. Patlamış mısır, pamuk şeker ve içecek ikramlarıyla birlikte katılımcıların keyfi iki katına çıktı.

Çocukların ve ailelerin tepkileri:

Etkinliğe katılan çocuklar duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlikten sonra bazı çocuklar şunları söyledi: "Şişme balona bindik. Pamuk şeker aldık. Mısır yedik. Çok eğlenceli oldu, çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız çünkü ilk defa böyle bir etkinliğe geldik. Şükrü dedemize teşekkür ederiz"

Aileler de hem çocukların hem de kendilerinin keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Bir grup veli, "Çocuklarımızı, etkinliği göstermek için getirdik. Onlar film izliyorlar biz de eşlik ediyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çocuklar da eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Mahallemizde çok güzel bir etkinlik oldu. Böyle etkinlikler oldukça biz de katılmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle etkinliklerin devamı gelir. Belediye Başkanımıza böyle bir etkinlik sağladığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Muhtarın değerlendirmesi ve etkinliğin hedefleri:

Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Parıldar, yapılan organizasyonların çocuklar için kalıcı hatıralar bıraktığını vurguladı. Parıldar, "Belediyemizin yapmış olduğu Yaz Akşamı Çocuk Sineması etkinliği mahallemizde gerçekleştirildi. Bu etkinler sadece çocukların değil halkımızın da kaynaşmasını, bir araya gelmesini sağlıyor. Çocukların bu etkinliklerle özgüvenleri yerine geliyor. Çok mutlu oluyorlar. Belki de hiçbir yerde böyle bir hizmet yoktur. Bu güzel hizmeti ücretsiz bir şekilde veriliyor. Halkımızın kaynaşması ve bir araya gelmesi sağlanıyor. Müthiş bir hizmet, bundan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımız oyun alanlarında eğlendiler, güzel vakit geçirdiler. İkramlarla çok mutlu oldular. Bunlar çocuklarımıza çok güzel bir anı olacak. Okulların açılmasına yakın bir zamanda bu etkinliklerle motivasyonları iyice yükseldi. Çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Bu yapılan etkinlikten dolayı değerli Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Etkinlik, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere verdiği önem çerçevesinde düzenlenen programlardan biri olarak gerçekleşti. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Ender Güven ile muhtar Mehmet Emin Parıldar çocuklara yapboz hediye ederek etkinliği sonlandırdı.

ÇOCUKLAR SİNEMA ETKİNLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENİP AÇIK HAVADA FİLM İZLEDİLER

ÇOCUKLAR SİNEMA ETKİNLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENİP AÇIK HAVADA FİLM İZLEDİLER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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