Masalsı yürüyüş: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Beyaz Tilki iz bıraktı

Fransız gösterisi fuara renk kattı:

Bu yıl 95’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, sergi ve etkinliklerin yanı sıra uluslararası performanslara da ev sahipliği yapıyor. Fuara davet edilen Fransız topluluk Les Légendaires, ışık, dans, akrobasi ve dev kuklaları bir araya getiren sahne şovu ile ziyaretçilere masalsı anlar sundu.

Beyaz Tilki'nin sahnedeki yolculuğu:

Gösterinin merkezinde yer alan Beyaz Tilki karakteri, mitolojik anlatılardan ilham alan görsellikle anlatıldı. Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki dev ışıklı kukla, fuar sokaklarında ilerlerken izleyicilerin yoğun ilgisini çekti; cep telefonlarıyla fotoğraf ve videolar kaydedildi. Dansçıların koreografisi ve kuklaların aydınlatma tasarımı, karakterin gizemli hikâyesini izleyiciyle buluşturdu.

İzleyici etkileşimi ve performans detayları:

Gösteride dansçılar ve akrobatlar, izleyicilerle kurdukları interaktif iletişimle performansın akışına katılım sağladı. Toplam 16 kişilik ekipte baş dansçının yanı sıra farklı tilki karakterleri ve dansçılar bulunuyor. Ekip, fuar için Türkiye'ye geldi ve etkinliğini üç gün boyunca sürdürecek şekilde programlandı.

Fuar ziyaretçileri arasında kuklanın boyutu, ışık oyunları ve dansın senkronizasyonu sıkça konuşulan unsurlar oldu. Performans, hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çeken bir görsel şölen sunarak fuarın uluslararası ve renkli atmosferine katkı sağladı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki bu tür uluslararası gösteriler, ziyaretçilere sadece sergiler değil aynı zamanda kültürlerarası sahne deneyimleri de sunuyor. Les Légendaires'in yarattığı masalsı dil, fuar alanında kısa süreli ama etkileyici bir iz bıraktı.

FRANSA'DAN GELEN "LES LÉGENDAİRES" TOPLULUĞU, DEV IŞIKLI KUKLALARI, DANSÇILARI VE AKROBATLARIYLA FUAR ALANINDA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU.