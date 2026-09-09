Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Masalsı yürüyüş: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Beyaz Tilki iz bıraktı

Fransız Les Légendaires topluluğunun ışık, dans ve akrobasiyle sunduğu gösteride 4,5 metrelik Beyaz Tilki, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda büyük ilgi topladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Masalsı yürüyüş: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Beyaz Tilki iz bıraktı

Fransız gösterisi fuara renk kattı:

Bu yıl 95’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, sergi ve etkinliklerin yanı sıra uluslararası performanslara da ev sahipliği yapıyor. Fuara davet edilen Fransız topluluk Les Légendaires, ışık, dans, akrobasi ve dev kuklaları bir araya getiren sahne şovu ile ziyaretçilere masalsı anlar sundu.

Beyaz Tilki'nin sahnedeki yolculuğu:

Gösterinin merkezinde yer alan Beyaz Tilki karakteri, mitolojik anlatılardan ilham alan görsellikle anlatıldı. Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki dev ışıklı kukla, fuar sokaklarında ilerlerken izleyicilerin yoğun ilgisini çekti; cep telefonlarıyla fotoğraf ve videolar kaydedildi. Dansçıların koreografisi ve kuklaların aydınlatma tasarımı, karakterin gizemli hikâyesini izleyiciyle buluşturdu.

İzleyici etkileşimi ve performans detayları:

Gösteride dansçılar ve akrobatlar, izleyicilerle kurdukları interaktif iletişimle performansın akışına katılım sağladı. Toplam 16 kişilik ekipte baş dansçının yanı sıra farklı tilki karakterleri ve dansçılar bulunuyor. Ekip, fuar için Türkiye'ye geldi ve etkinliğini üç gün boyunca sürdürecek şekilde programlandı.

Fuar ziyaretçileri arasında kuklanın boyutu, ışık oyunları ve dansın senkronizasyonu sıkça konuşulan unsurlar oldu. Performans, hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çeken bir görsel şölen sunarak fuarın uluslararası ve renkli atmosferine katkı sağladı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki bu tür uluslararası gösteriler, ziyaretçilere sadece sergiler değil aynı zamanda kültürlerarası sahne deneyimleri de sunuyor. Les Légendaires'in yarattığı masalsı dil, fuar alanında kısa süreli ama etkileyici bir iz bıraktı.

FRANSA&#039;DAN GELEN &quot;LES LÉGENDAİRES&quot; TOPLULUĞU, DEV IŞIKLI KUKLALARI, DANSÇILARI VE AKROBATLARIYLA...

FRANSA'DAN GELEN "LES LÉGENDAİRES" TOPLULUĞU, DEV IŞIKLI KUKLALARI, DANSÇILARI VE AKROBATLARIYLA FUAR ALANINDA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çameli değerlerini Ankara'ya taşıdı: YEGFEST 2026'da coğrafi işaretler ön planda
images

Denizli'de yeni döneme neşeyle başlangıç: Okula Merhaba Şenliği üç gün sürecek
images

Taş bebeklerle geçmişe açılan kafe: Ankara Kalesi'nde 20 bin hatıra
images

İdil Biret'in mirası müzikle buluşuyor: yedinci festival Datça, Bodrum ve Menteş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali