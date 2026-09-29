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Çameli'de edebiyat daveti: 2. Kitap Günleri kapılarını açıyor

Çameli Belediyesi'nin 2. Kitap Günleri 1-2 Ekim'de Hayri Dev Düğün Salonu'nda gerçekleşecek; yazar söyleşileri, imza ve geniş kitap seçkisi okurları bekliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çameli'de edebiyat daveti: 2. Kitap Günleri kapılarını açıyor

Etkinlik bilgileri:

Çameli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Kitap Günleri, 1-2 Ekim tarihlerinde Hayri Dev Düğün Salonunda kitapseverlerin ziyaretine açılacak. Etkinlik, ilçede kültür ve sanat hareketliliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir programla hazırlanıyor.

İki gün sürecek organizasyon boyunca ziyaretçiler, farklı türlerden eserleri inceleme, satın alma ve yazarlarla doğrudan iletişim kurma olanağı bulacak. Belediye yetkilileri etkinliği her yaştan okuyucuya açık olarak duyurarak katılım çağrısında bulundu.

Program ve yazar buluşmaları:

Etkinlik kapsamında düzenlenecek söyleşiler ve imza saatleri, ziyaretçilere yazarlarla birebir sohbet etme ve kitaplarına imza attırma fırsatı sunacak. Katılımcılar, fuar alanında sergilenecek binlerce eser arasından ilgi duydukları kitapları seçebilecek ve farklı yayınevlerinin standlarını gezebilecek.

Organizasyonun formatı sadece kitap satışı ile sınırlı kalmayıp, edebiyatı ve düşünceyi canlı tutacak interaktif oturumlara da yer verecek. Bu sayede genç okurlar ve öğrenciler, yazarlara doğrudan sorular yöneltme ve okuma alışkanlıklarını geliştirme imkanı bulacak.

Katılım çağrısı ve amaçlar:

Çameli Belediyesi etkinliğe tüm vatandaşları davet ederek, özellikle gençleri ve öğrencileri programa katılmaya teşvik ediyor. Belediye yetkilileri, 2. Kitap Günleri'nin ilçedeki okuma kültürünü yaygınlaştırma ve edebiyata yönelik ilgiyi artırma hedefini taşıdığını belirtti.

İlçede kültür-sanat etkinliklerinin sürekliliğini sağlamak ve okurlar ile yazarlar arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla planlanan bu organizasyon, katılımcılara sakin ve samimi bir ortamda edebiyatla buluşma fırsatı sunacak.

ÇAMELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. KİTAP GÜNLERİ, 1-2 EKİM TARİHLERİNDE HAYRİ DEV DÜĞÜN...

ÇAMELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. KİTAP GÜNLERİ, 1-2 EKİM TARİHLERİNDE HAYRİ DEV DÜĞÜN SALONU'NDA KAPILARINI AÇIYOR. KİTAPSEVERLER YAZARLARLA BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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