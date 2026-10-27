Kapıköy'ün karşılıklı tır geçişi Van ekonomisine yeni ivme kazandıracak

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın karşılıklı uluslararası tır geçişlerine açılmasının kent sanayisi ve ticaretine güçlü bir katkı sağlayacağını söyledi. Kararın, bölgedeki üretici ve tüccarların komşu ülke pazarlarına erişimini kolaylaştırıp lojistik maliyetlerini azaltacağını belirtti.

Lojistik maliyetlerde beklenen düşüş:

Aslan, bugüne kadar Kapıköy'de tek taraflı uygulamanın sürdüğünü hatırlatarak, artık Türk taşımacılarının da İran'a doğrudan geçiş yapabilmesinin önünün açılmasının ekonomik anlamda belirgin etkiler oluşturacağını vurguladı. Lojistik altyapının güçlenmesi sayesinde ürünlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştırılabileceğini, bunun da ihracat hacmini büyüteceğini ifade etti.

Bu adımın, Van sanayisini ve tüccarını uluslararası rekabetin içine daha aktif bir şekilde sokacağı; üreticilerin tedarik zincirlerini kısaltarak pazarlara erişimini iyileştireceği öngörülüyor. Uygulamanın lojistik ve zaman maliyetlerinde yaratacağı iyileşme, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle önemli bir avantaj oluşturacak.

İş birliği, diplomasi ve uygulanabilir hedefler:

Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve diğer yetkililerin girişimlerine teşekkür ederek, kararın diplomatik ve sektörel görüşmelerin olumlu sonucu olduğunu söyledi. "Bu karar; Van sanayisini, tüccarını ve iş adamlarımızı doğrudan uluslararası rekabetin bir parçası haline getirecektir" sözleriyle gelişmenin önemini özetledi.

Van OSB yönetimi olarak, bu yeni imkanın istihdama ve ihracata katkı sunacak şekilde değerlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Aslan, bölgedeki sanayici, tüccar ve iş insanlarıyla birlikte Kapıköy kapısının en aktif şekilde kullanılacağını ve bunun kentin ekonomik kalkınmasına doğrudan yansıyacağını belirtti.

Sonuç olarak, Kapıköy Gümrük Kapısı’ndaki uygulama değişikliği, Van'ın lojistik kapasitesini ve dış ticaret potansiyelini pekiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bölge aktörleri bu gelişmenin ardından yeni iş fırsatları ve pazar erişimi konusunda umutlu.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI'NIN KARŞILIKLI TIR GEÇİŞLERİNE AÇILMASININ KENT SANAYİSİ VE TÜCCARI İÇİN TARİHİ BİR MİLAT OLDUĞUNU VURGULAYARAK, BU ADIMIN BÖLGE EKONOMİSİNE CANSUYU OLACAĞINI SÖYLEDİ.