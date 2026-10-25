İlkadım’da oyunla öğrenen çocuklar trafikte bilinçleniyor

İhsan Kalkavan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim

İlkadım Belediyesi, çocuklarda trafik bilincini küçük yaşta kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu yıl 146 okuldan 15 binden fazla öğrenci'yi İhsan Kalkavan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ağırladı. Eğitimlerde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitim programının kapsamı

Programlarda öncelik, trafik kurallarının teorik anlatımı ile uygulamanın birleşimine verildi. Öğrenciler, trafik işaretleri, yaya geçitleri ve güvenli ulaşım kuralları gibi temel konularda bilgilendirildi ve öğrendiklerini pratikte deneyimleme fırsatı buldu. Bu yaklaşım, kuralların ezberlenmesinin ötesinde davranışa dönüşmesini hedefliyor.

Belediyenin hedefi ve uygulamadaki yaklaşımı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, trafik eğitiminin toplumsal güvenliğin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Kurnaz, çocukların güvenle büyümesi ve geleceğin bilinçli sürücülerinin yetişmesi için erken yaşta eğitim verilmesinin önemine dikkat çekti. Belediye, eğitimlerin amacını çocukların trafik kurallarını benimsemesine ve bu bilinci günlük yaşama taşımalarına katkı sunmak olarak açıkladı ve benzer çalışmaların süreceğini belirtti.

BU KAPSAMDA İHSAN KALKAVAN ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALI EĞİTİMLERDE ÖĞRENCİLER, TRAFİK KURALLARINI TEORİK BİLGİLERİN YANI SIRA, TRAFİK KURALLARINI DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME FIRSATI DA BULUYOR.