Tuşba'da Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde veli dayanışması güçlendi

Toplantı kapsamı:

Van'ın Tuşba ilçesindeki Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Okul Aile Birliği koordinasyonunda geniş katılımlı bir veli toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Akademik Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yusuf Arvas tarafından koordine edildi. Okulun eğitim-öğretim ortamı ve öğrencilerin gelişimine yönelik planlar kapsamlı biçimde ele alındı; okulun hizmet verdiği öğrenci sayısı ise 490 olarak bildirildi.

Öncelikler: akademik başarı ve kişisel gelişim:

Toplantıda en önemli gündem maddeleri arasında öğrencilere yönelik akademik başarıyı artırma stratejileri, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ile manevi gelişimin desteklenmesi yer aldı. Veliler ve öğretmenler arasında bilgi paylaşımı sağlanarak, öğrencilerin yalnızca sınav başarısına odaklanılmayıp, sosyal ve kültürel alanlarda da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Okul idaresi ve Okul Aile Birliği, öğrenci gelişimini destekleyecek etkinliklerin planlı bir takvim çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İş birliği ve toplumsal destek çağrısı:

Arvas, toplantıda eğitimin yalnızca okulun sorumluluğu olmadığını, aile ve toplum ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Burası kocaman bir ev ve bizler koca bir aileyiz" dedi. Arvas, öğretmenler, veliler, üniversiteler ve topluma duyarlı sivil toplum temsilcilerinin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti ve okulun fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar için ilgili kurumlarla iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Sıddık Baykara ise toplantıda, okul yönetimi ile okul aile birliği arasındaki iletişim ve istişare kültürünün öğrencilerin gelişimine olumlu yansıdığını kaydetti. Baykara, geçmiş dönemde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarda Okul Aile Birliği'nin katkılarını vurgulayarak, emek veren herkese teşekkür etti ve "Eğitimde başarı okul, aile ve toplumun ortak gayretiyle mümkündür" sözünü yineledi.

Toplantı sonunda veliler, öğretmenler ve okul yönetimi arasında öncelikli çalışmaların takvime bağlanması, ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili kurumlarla iş birliği yapılması ve dayanışmanın sürdürüleceği konusunda mutabık kalındı. Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi yönlerden en iyi şekilde yetişmesi için ortak çabayı sürdürme kararlılığını tekrar etti.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDEKİ HÜSEYİN ÇELİK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE, OKUL AİLE BİRLİĞİ KOORDİNASYONUNDA GENİŞ KATILIMLI VELİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.