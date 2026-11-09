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Çamiçi Yaylası'nda kış molası: aileler piknikte, çocuklar karın tadını çıkardı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yağan kar, Çamiçi Yaylası'nı beyaza bürüdü; aileler yaylada piknik yaparken çocuklar kartopu oynayıp karda kaydı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:32

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Çamiçi Yaylası'nda kış molası: aileler piknikte, çocuklar karın tadını çıkardı

Çamiçi Yaylası'nda kış molası

Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışı, Çamiçi Yaylasını beyaz bir örtüyle kapladı. İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki yayla, gün boyunca bölge halkının uğrak noktası oldu. Soğuk havaya rağmen birçok aile, açık havada zaman geçirmek için yaylaya çıktı.

Aileler için açık hava molası

Yaylaya gelen vatandaşlar mangal veya kahvaltı gibi piknik düzenleriyle kış manzarasını izledi. Doğanın sessizliği ve karla kaplı panoramanın sunduğu görüntüler, ziyaretçilere farklı bir dinlenme fırsatı sundu. Bir arada vakit geçirmek isteyen aileler, sıcak içeceklerle ve sohbetlerle keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar kartopu ve kayışla eğlendi

Özellikle çocuklar, alanda kartopu oynayarak ve eğimli kısımlarda kayanak benzeri davranışlarla karın tadını çıkardı. Yer yer beyaz örtü üstünde koşturan çocuk sesleri, yaylanın gün içindeki en canlı görüntülerini oluşturdu. Ziyaretçiler, kış manzaralarını fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMİÇİ YAYLASI’NDA AİLELER PİKNİK YAPTI...

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMİÇİ YAYLASI’NDA AİLELER PİKNİK YAPTI, ÇOCUKLAR İSE KARTOPU OYNAYIP KARDA KAYDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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