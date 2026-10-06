çamlıtepe mahalle sakininden mizahi tepki: 'trump, come to batman gültepe'

Batman'da aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi

Batman'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar bazı mahallelerde günlük yaşamı aksattı. Çamlıtepe Mahallesi sakinleri, yağmur sonrası oluşan çamur tabakası nedeniyle yolların kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Bölgeden paylaşılan görüntülerde sokakların çamurla kaplandığı ve geçişlerin güçleştiği görülüyor.

Vatandaşın mizahi eleştirisi sosyal medyada dikkat çekti

Mahallede yaşayan bir vatandaş, durumu belgelemek için çektiği videoda elindeki poşetleri göstererek mahalle yollarının durumunu vurguladı. Videoda vatandaş, 'Batman’da yaşıyorsanız her zaman iki tane poşet taşımanız gerekiyor. Nedenini şimdi göstereceğim size arkadaşlar' ifadelerini kullandı. Bu sözler, günlük yaşamda ortaya çıkan pratik zorluklara dikkat çekti.

Belediye çalışmaları ve yerel tepkiler

Videoda ayrıca Batman Belediyesinin asfalt çalışmalarının yetersiz kaldığı esprili bir dille eleştirildi. Vatandaş, yol sorununa dikkat çekmek amacıyla 'Bence Batman’ın bu yollarının düzelmesi için Trump’ın Türkiye’ye gelmesi gerekiyor. Batman’a gelmesi gerekiyor. Trump, come to Batman Gültepe' diyerek tepkisini dile getirdi. Bu söylem, hem eleştiri hem de dikkat çekme amaçlı mizahi bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Mahalle sakinlerinin paylaşımları, altyapı eksikliklerinin ve yağış sonrası alınması gereken önlemlerin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Yetkililerden gelecek açıklama ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının hızlanması bekleniyor.

BATMAN’DA AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN ÇAMLITEPE MAHALLESİ ÇAMUR İÇİNDE KALIRKEN, BİR VATANDAŞ BATMAN BELEDİYESİ’NİN ASFALT ÇALIŞMALARININ YETERSİZ KALDIĞINI MİZAHİ BİR DİLLE DİLE GETİRDİ.