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Çamurun gölgesinde emek: Muş'ta silajlık mısır orakla toplanıyor

Yağışlar Muş Arpayazı'ndaki tarlaları çamura çevirdi; biçerler giremeyince çiftçiler orakla mısırları elle biçip patozla işleyerek kışlık yemi hazırlıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Çamurun gölgesinde emek: Muş'ta silajlık mısır orakla toplanıyor

Yağışlar biçerleri durdurdu, çiftçiler eski yöntemlere döndü

Sonbaharla birlikte etkili olan yağışlar Muş'un Arpayazı köyünde silajlık mısır tarlalarını çamur deryasına çevirdi. Biçer makineleri tarlaya giremez hale gelince hasadın gecikmemesi için üreticiler, orak ve insan gücüne dayalı geleneksel yönteme başvurdu.

Neden makineler tarlaya giremedi:

Yoğun yağışların ardından tarlardaki toprak yumuşadı ve traktör ile biçer makinelerinin ilerlemesi mümkün olmadı. Bu nedenle çiftçiler, makinenin sağlayacağı hız ve verimden vazgeçip, elle hasat yolunu seçti. Alanda oluşan çamur, taşıma ve makine operasyonlarını da aksattı; dolayısıyla işler el emeğine kaldı.

Hasat süreci ve taşımacılık:

Üreticiler, orakla biçtikleri silajlık mısırları bağ haline getirip sırtlarında patozun bulunduğu alana taşıyor. Burada patozdan geçirilen mısırlar römorklara dolduruluyor ve traktörlerin yardımıyla çamurlu tarlalardan çıkarılarak kışlık yem ihtiyacını karşılamak üzere kışlaklara götürülüyor. İş akışı, makinenin sağlayacağı hızı yakalayamasa da hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.

Çiftçilerden Nihat Aydemir, sürecin zorluğunu şöyle anlattı: 'Bu yıl etkili olan yağışlardan dolayı mısırlarımızı biçemedik. Gördüğünüz gibi traktör tarlaya giremiyor. Biz de hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mısırları elle biçerek makineye taşıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak kışın hayvanlarımıza yem verebilmek için mecburen bu şekilde çalışıyoruz. Traktör tarlaya girebilseydi bu işi en fazla iki saatte bitirebilirdik. Ancak eski usul oraklarla elle biçtiğimizde hasat dört beş gün sürecek. Şu anda yedi sekiz kişi çalışıyoruz. Traktör tarlaya girebilseydi iki kişiyle iki saatte bu işi tamamlayabilirdik. Makine tarlaya giremediği için biz de geleneksel yöntemlere başvurarak mısırları orakla biçiyor, sırtımızda taşıyarak makineye götürüp işliyoruz.'

Hasat, mekanizasyonun mümkün olmadığı alanlarda hala yoğun emek gerektiren bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Muş'taki üreticiler, kısa vadede yağışların yol açtığı engelleri elle çalışarak aşarken, uzun vadede altyapı ve drenaj gibi önlemlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

BİÇİLEN SİLAJLIK MISIRLAR BAĞ HALİNE GETİRİLEREK ÇİFTÇİLERİN SIRTINDA PATOZUN BULUNDUĞU ALANA...

BİÇİLEN SİLAJLIK MISIRLAR BAĞ HALİNE GETİRİLEREK ÇİFTÇİLERİN SIRTINDA PATOZUN BULUNDUĞU ALANA TAŞINDI. BURADA PATOZDAN GEÇİRİLEN MISIRLAR, TRAKTÖRLERE BAĞLI RÖMORKLARA DOLDURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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