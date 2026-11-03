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Erzincan'da bal kabağının tarladan sofraya emekle yolculuğu

Erzincanlı üreticiler ekimden hasada bal kabağı yetiştiriyor; sulama ve mücadeleyle olgun kabaklar sonbahar sofralarını süslüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da bal kabağının tarladan sofraya emekle yolculuğu

Erzincan'da ekimden hasada üretim süreci

Erzincan'da sonbaharın öne çıkan ürünlerinden bal kabağı yetiştiriciliği, tohumların toprağa ekilmesiyle başlıyor. Üreticiler, bitkinin gelişimi boyunca sulama, yabancı ot mücadelesi ve düzenli bakım uygulamaları yapıyor; aynı zamanda bitkiye yönelik hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Tarlada geçen mevsimler boyunca bitkinin gelişimi takip ediliyor. İklim koşullarına duyarlı olan bal kabaklarında, sıcaklığı seven yapısı nedeniyle yetiştirme takibi önem taşıyor. Üretim aşamaları emek ve sürekli bakım gerektiriyor; bu çaba olgun ve sağlıklı ürünlerin elde edilmesini sağlıyor.

Hasat ölçütleri ve zamanlaması:

Bal kabakları tarlada gelişimini tamamladıktan sonra olgunlaşma döneminde hasat ediliyor. Hasat zamanının belirlenmesinde kabuğun sertleşmesi, renginin belirginleşmesi ve sap kısmındaki değişimler temel ölçütler olarak kullanılıyor. Bu kriterler, kabakların depolama ve sofraya hazırlık açısından uygunluğunu gösteriyor.

Sofralarda değerlendirme ve besin değeri:

Bal kabağı, mutfaklarda çok yönlü kullanılıyor. Ürün; tatlı yapımından çorba, püre ve çeşitli yemeklere kadar farklı tariflerde değerlendiriliyor. Ayrıca çekirdekleri de tüketiliyor veya atılmıyor. İçeriğinde beta-karoten, lif ve çeşitli vitaminler bulunması, bal kabağını özellikle sonbahar ve kış aylarında besleyici bir tercih haline getiriyor.

Erzincan'da bal kabağı üretimi, ekimden hasada kadar emek isteyen tarımsal faaliyetler arasında yer alıyor ve bölge mutfaklarına katkı sunuyor. Üreticilerin titiz çalışması, tarladan sofraya ulaşan lezzetin temelini oluşturuyor.

ERZİNCAN&#039;DA BAL KABAĞI TARLADAN SOFRALARA UZANAN YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR

ERZİNCAN'DA BAL KABAĞI TARLADAN SOFRALARA UZANAN YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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