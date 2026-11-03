Kırkharman'da toprak kaymasına müdahale eden ekipler zemini güçlendirdi

Müdahale ve uygulanan çalışmalar:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye intikal etti. Ekipler öncelikle etki alanında keşif yaparak risk taşıyan noktaları belirledi ve acil müdahale planı oluşturdu.

Çalışmalar kapsamında taş tahkimatı uygulandı, çökme ve boşluk olan bölgelere dolgu yapılarak zeminin bütünlüğü yeniden sağlandı. Yapılan müdahaleyle hem yola yönelik riskler azaltıldı hem de ikinci bir kayma olasılığı minimize edildi.

Bölge güvenliği ve takip:

İcra edilen işlemler sonucunda zemin stabilizasyonu sağlanarak bölge güvenli hale getirildi. Yetkililer, kırsal alanlarda benzer olumsuzluklara karşı ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve gerekli takip ile bakım işlemlerinin yapılacağını bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI KIRKHARMAN KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASININ ARDINDAN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.