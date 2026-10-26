çanakkale açıklarında su alan teknedeki iki kişi kurtarıldı

Ayvacık açıklarında tekne alarmı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Deveboynu Plajı açıklarında, içinde iki kişinin bulunduğu özel bir tekne su alarak batma tehlikesi geçirdi. Olay, önceki gün saat 20.25 sıralarında meydana geldi.

olayın gelişimi:

Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. İhbarın ardından bölgeye, Sahil Güvenlik botu KB-103 sevk edildi ve kazazedelere ulaşmak için hızla harekete geçildi.

müdahale ve sonrası:

Sahil Güvenlik ekipleri teknedekileri canlı ve bilinçleri açık şekilde bota aldı; 2 kişi güvenli şekilde tahliye edilerek Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne çıkarıldı. Teknenin ise sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA İÇİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU SU ALARAK BATMA TEHLİKESİ GEÇİREN TEKNE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.