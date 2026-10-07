Çanakkale boğazı'nda DANZIGERGRACHT makine arızası sonrası güvenli demirleme

Çanakkale boğazı geçişinde gemi makine arızası

İstanbul'dan İtalya'ya sefer yapmakta olan 156 metre boyundaki Hollanda bayraklı DANZIGERGRACHT adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye müdahale edildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Bildirimin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı KURTARMA-17 römorkörü sevk edildi. Bölgedeki diğer gemiler, arıza ve olası seyir kısıtlamaları hakkında bilgilendirildi ve trafik güvenliği için gerekli önlemler alındı.

Refakat ve demirleme:

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü ve burada güvenli şekilde demirletildi. Olay sürecinde yapılan koordinasyon sayesinde boğaz trafiğinin tehlikeye girmemesi sağlandı.

Yetkililer, geminin durumu ve alınan önlemlerle ilgili takip işlemlerinin sürdüğünü bildirirken, taşımacılıkla ilgili olağanüstü bir hasar veya çevresel risk tespit edilmediğini aktardı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 156 METRE BOYUNDAKİ ‘DANZIGERGRACHT’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE RÖMORKÖR İLE YEDEKLENİP ÇEKİLEREK KARANLIK LİMAN DEMİR SAHASI’NA DEMİRLETİLDİ.