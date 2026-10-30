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Estram ve itfaiye ortak eğitimle tramvay kazalarına hazırlıklarını güçlendiriyor

ESTRAM, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ortak eğitimlerde tramvay kazalarına müdahale ve acil durum koordinasyonunda personel hazırlığını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Estram ve itfaiye ortak eğitimle tramvay kazalarına hazırlıklarını güçlendiriyor

Eğitim çalışmaları sürüyor:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM, muhtemel kaza ve acil durumlara karşı hazırlığı artırmak amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Kurum, olası tramvay kazalarında müdahale kapasitesini yükseltmek ve personelin risk bilincini güçlendirmek için İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapıyor.

İtfaiye ekiplerine teknik eğitim:

Behiç Erkin Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen oturumlarda itfaiye ekiplerine tramvaylara güvenli ve doğru müdahale yöntemleri aktarıldı. Eğitimde tramvayların teknik özellikleri, kaldırma noktaları, müdahalede kullanılan özel ekipmanlar ve bu ekipmanların çalışma prensipleri detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca müdahale öncesinde zemin şartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik talimatlarına uyulmasının önemi vurgulandı.

Eğitimlerde, ekiplerin hem kendi güvenliklerinin hem de müdahale edilen araçların zarar görmesini önleyecek adımlar üzerinde duruldu. Uygulamalı anlatımlar, ekiplerin sahadaki karar verme süreçlerini hızlandırmayı ve müdahale doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

Personele acil durum bilgilendirmesi:

Batıkentteki Abdullah Yiğit Zeybek Eğitim Salonunda düzenlenen diğer oturumlara otobüs şoförleri, Hafif Raylı Sistem Araç Bakım Ekipleri, Sabit Tesisler Müdürlüğü personeli ve farklı birimlerden çalışanlar katıldı. Bu bölümde muhtemel risklerin önceden belirlenmesi, tehlike anında izlenecek yöntemler ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimler ayrıca ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı; kimlerin hangi görevleri üstleneceği, bilgi akışının nasıl sağlanacağı ve müdahale sırasında iletişim kanallarının etkin kullanımı gibi pratik konular işlendi.

ESTRAM yetkilileri, sürdürülen bu eğitim programlarının hedefinin şehir içi raylı sistemlerde güvenliği artırmak ve olası olaylarda müdahale süresini kısaltmak olduğunu belirtiyor. Eğitimlerin düzenli aralıklarla devam ettirilmesi planlanıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESTRAM, OLASI KAZA VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESTRAM, OLASI KAZA VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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