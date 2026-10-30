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Antep direnişinin izinde: Gaziantepliler Federasyonu 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Gaziantepliler Federasyonu ve Türkiye genelindeki temsilcileri, 25 Aralık Panorama Müzesi'ni gezerek Antep Direnişi'nin izlerini ve bağışlanan eserleri inceledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:36

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Antep direnişinin izinde: Gaziantepliler Federasyonu 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Gaziantepliler Federasyonu ve federasyona bağlı Türkiye’nin farklı illerindeki temsilciler, kentin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanımak amacıyla 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret etti. Heyete Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu refakat ederek müzenin anlatımı ve sergi düzeni hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca Gaziantepliler Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Demir ile federasyonun çeşitli illerden gelen temsilcileri hazır bulundu. Katılımcılar, müze gezisi boyunca Antep’in kurtuluş mücadelesine dair anlatılanları ve sergilenen objeleri dikkatle inceledi.

Müzedeki sergiler ve bağışların önemi:

Heyet, Fransız işgaline karşı verilen destansı Antep Direnişi'ni bütün gerçekliğiyle sunan sergileri gezdi. Müzede, Gaziantep savunmasında şehit olanlar ve gazilerin aileleri tarafından bağışlanan çok sayıda eser sergileniyor; bu bağışlar, müzenin koleksiyonunu ve anlatının canlılığını güçlendiriyor.

Ziyaretçiler, hem canlandırma panoları hem de bağış koleksiyonları aracılığıyla dönemin sosyal ve duygusal boyutlarına dair güçlü görsel ve belgeleyici izlenimler edindi. Müze sunumu, katılımcıların kentin tarihselliğini daha derin algılamasına katkı sağladı.

Değerlendirme ve yerel tarihe katkı:

Heyet üyeleri, müze gezisinin ardından Panorama 25 Aralık'ın Antep tarihinin korunması ve aktarılmasındaki rolünü vurguladı. Ziyaret, federasyon temsilcileri açısından kent kimliğinin ve kolektif hafızanın canlı tutulması bakımından anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Katılımcıların müze gezisi, Gaziantep’in tarihine bağlılık ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması konularında ortak bir farkındalık yaratmayı hedefledi.

GAZİANTEPLİLER FEDERASYONU’NDAN 25 ARALIK PANORAMA MÜZESİ’NE ANLAMLI ZİYARET

GAZİANTEPLİLER FEDERASYONU’NDAN 25 ARALIK PANORAMA MÜZESİ’NE ANLAMLI ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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