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Giresun'da refüje savrulup market önündeki bariyere çarpan araç üç kişiyi yaraladı

Giresun'da Gazi Caddesi mevkiinde kontrolden çıkan 28 ABF 209 plakalı otomobil önce refüje sonra market önündeki bariyere çarptı; üç yaya yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:31

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Giresun'da refüje savrulup market önündeki bariyere çarpan araç üç kişiyi yaraladı

Giresun'da refüje savrulup market önündeki bariyere çarpan araç üç kişiyi yaraladı

Giresun’un Merkez ilçesi Gazi Caddesi Yeniyol mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin önce orta refüje ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu üç yaya yaralandı. Olay, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza anı ve araçta sürücünün durumu:

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 28 ABF 209 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç cadde üzerinde ilerlerken önce orta refüje çarptı, sonra yolun sağ tarafında bulunan bir marketin önündeki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinde gözaltına alındı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kameralar, yaralılar ve sağlık müdahalesi:

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; kayıtta market önünde bulunan bir kişinin bariyerlere çarpan araç nedeniyle ciddi tehlikeyi kıl payı atlattığı görüldü. Olay yerinden geçen toplam üç yaya yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun normal olduğunu bildirdi.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, kaza yerinde inceleme yapıyor; görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor. Olay, yol kenarında bulunan ticari alanların ve kaldırım kenarlarının yayalar için oluşturduğu riskleri yeniden gündeme getirdi.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymasının, hız kontrolünün sağlanmasının ve yol kenarı düzenlemelerinin önemine dikkat çekti.

GİRESUN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE ORTA REFÜJE ARDINDAN BARİYERE ÇARPARAK 3 YAYANIN...

GİRESUN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE ORTA REFÜJE ARDINDAN BARİYERE ÇARPARAK 3 YAYANIN YARALANMASINA NEDEN OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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