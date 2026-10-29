Çanakkale kıyısında denizden çıkarılan erkek cesedi inceleniyor

Çanakkale'de Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak'taki eski feribot iskelesine yakın kayalıklarda saat 11.30 sıralarında denizde kıyıya vurmuş bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu bildirdi.

Olay yeri müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin yapılan ilk kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalıştı.

Soruşturma sürüyor:

İncelemenin ardından erkek cesedi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZDE KIYIYA VURMUŞ BİR KİŞİYİ GÖREN VATANDAŞALARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.