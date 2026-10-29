Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,6711 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.480,83 -0,16%
EUR/USD 1,1152 -0,04%
Brent Petrol 110,11 -1,37%
--°

Çanakkale kıyısında denizden çıkarılan erkek cesedi inceleniyor

Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak'ta kayalıklarda denizden çıkarılan erkek cesedi, savcı ve polis incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çanakkale kıyısında denizden çıkarılan erkek cesedi inceleniyor

Çanakkale kıyısında denizden çıkarılan erkek cesedi inceleniyor

Çanakkale'de Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak'taki eski feribot iskelesine yakın kayalıklarda saat 11.30 sıralarında denizde kıyıya vurmuş bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu bildirdi.

Olay yeri müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin yapılan ilk kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalıştı.

Soruşturma sürüyor:

İncelemenin ardından erkek cesedi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZDE KIYIYA VURMUŞ BİR KİŞİYİ GÖREN VATANDAŞALARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK, POLİS...

DENİZDE KIYIYA VURMUŞ BİR KİŞİYİ GÖREN VATANDAŞALARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaman'da Yunuskent kavşağında çarpışma: bir yolcu yaralandı
images

Alaplı'da dağlık alanda yakalanan araçta yaklaşık 20 gram uyuşturucu bulundu, 5...
images

Gece yarısı sanayi sitesinde sızarken yakalanan şüpheli tekel ürünleriyle bulund...
images

Dnipro'daki banliyö istasyonuna iha saldırısı: 13 ölü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hisarcık'ta 29 Ekim coşkusu: öğrenciler yarışmalarda ödüllendirildi

Cumhuriyet için kanla dayanışma: MHP Diyarbakır'dan örnek kampanya

Pazaryeri'nde cumhuriyet kutlaması dereceye giren öğrencilerin ödülleriyle tamamlandı

TCG Kaş 29 ekim’de Fethiye limanında halka açıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek