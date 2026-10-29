Gece boyunca sahada: Antalya'da ekiplerin yağmur mesaisi

büyükşehir ve itfaiyenin gece mesaisi:

Antalya'da etkili olan aşırı yağışın ardından Aksu, Demre, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik gibi ilçelerde su baskınları, mahsur kalma olayları ve ağaç devrilmeleri bildirildi. Gelen ihbarlar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri, başta itfaiye birimleri olmak üzere koordineli şekilde sahaya çıktı ve gece boyunca müdahalelere devam etti.

Ekipler, gelen bildirimlere hızlı yanıt vererek yolları açma, su tahliyesi ve güvenlik önlemleri alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşların ihbarları doğrultusunda riskli noktalarda kısa sürede müdahale edilerek daha büyük hasarların önüne geçilmesi hedeflendi.

demre'de selin izleri siliniyor:

Selden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Demre'de, özellikle Yavu, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde ev, iş yeri, sera ve altyapıda hasar meydana geldi. Bölgede selin bıraktığı birikintilerin tahliyesi, hasar tespit çalışmaları ve altyapı onarımları öncelikli müdahale kalemleri olarak yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ASAT ekipleri, gece boyunca yaptıkları ilk müdahalelerin ardından sahadaki çalışmaları sürdürüyor; drenaj, temizlik ve altyapı destek işleriyle zararların azaltılması amaçlanıyor.

vatandaşa destek ve koordinasyon:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek kurumların vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Özdemir, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak ekiplerin ivedilikle müdahale ettiğini belirtti: 'İhtiyaç duyulan noktalarda çalışmalar sürüyor'.

İtfaiye, ASAT ve diğer ilgili birimler, gelen ihbarları takip ederek öncelikli müdahale gerektiren yerlerde çalışma yapıyor; vatandaşlardan da gerekli olmadıkça riskli bölgelere yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları isteniyor.

Yetkililer, yağışların etkilerinin giderilmesi ve oluşan mağduriyetlerin azaltılması için çalışmaları sürdüreceklerini, ortaya çıkan hasarların tespit edilip onarım planlarının uygulanacağını bildirdi.

ANTALYA’DA ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN BİRÇOK İLÇEDE SU BASKINLARI YAŞANIRKEN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASAT EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADA GÖREV YAPTI