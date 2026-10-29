Sanayi sitesinde kalıp çökmesi: üç işçi yaralandı

olayın özeti

Gaziantep'in Nizip ilçesi sanayi sitesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü. Olay sonucunda Bozan G., Mehmet Ö. ve Mehmet B. isimli üç işçi enkaz altında kaldı.

kurtarma ve müdahale:

Çevredeki diğer işçiler ve vatandaşlar yaralıları enkaz altından çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik ve sağlık taraması yaptı.

tedavi ve soruşturma:

Yaralı üç işçi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE BİR İNŞAATTA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA AHŞAP KALIP ÇÖKTÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI.