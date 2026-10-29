Mut'ta depo yangını tahliyeye yol açtı

Mut'ta depo yangını ve tahliye:

Mersin'in Mut ilçesinde Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki dört katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren halı ve mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binayı yoğun dumanla doldurdu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

itfaiye müdahalesi ve tahliye:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederken merdiven boşluğunu saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı kişileri tahliye etti. Ekipler hem söndürme hem de güvenli tahliye çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

soğutma çalışmaları ve soruşturma:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayda iş yeri tamamen zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE 4 KATLI BİNANIN ALTINDA BULUNAN HALI VE MOBİLYA MAĞAZASININ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU.