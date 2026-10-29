Antalya'da yağmur bastırdı, Cumhuriyet coşkusu salona sığdı

29 Ekim kutlamaları kapalı salonda gerçekleştirildi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Antalya'da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Sabah Valilikte tebriklerin kabulüyle başlayan program, yağmurun etkili olması nedeniyle 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda devam etti. Törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve İl Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker salondaki katılımcıları selamladı.

Tören akışı ve öğrenci gösterileri:

Program, bayrak geçişi ile başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kepez ve Muratpaşa ilçelerinden katılan öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu. Öğrenciler şiirler okudu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı da törende seslendirildi.

Vali Şahin'in mesajı:

Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın ve millî egemenliği korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Şahin, "Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan etmiştir. Devletin meşruiyet kaynağını millet iradesine dayandırmış, Türk milletinin kendi kendisini yönetme hakkını devletimizin temel ilkesi hâline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Cumhuriyet'in yalnızca kazanılmış bir zafer olmadığını, geleceğe yönelik ortak iradeyi temsil ettiğini söyleyerek, "Cumhuriyetimizin gücü milletimizin birlik ve beraberliğinden, devletimizin gücü ise hukuktan, kurumlardan ve vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumluluktan gelir" dedi. Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefinin bilim, eğitim, hukuk ve teknoloji alanlarında ilerlemeyi gerektirdiğini belirtti.

Konuşmasında Cumhuriyet değerlerinin günlük hayatta yaşatılmasının önemine dikkat çeken Şahin, "Cumhuriyeti yaşatmak sadece törenlerle sınırlı değildir" sözleriyle gençlerin tarihini bilmesinin, sorgulayan ve bilime inanan bireyler olarak yetişmesinin altını çizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele kahramanları ve şehitler rahmetle anıldı, gazilere şükran sunuldu. Vali Şahin konuşmasını "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek tamamladı ve programın ardından tribünlerdeki öğrencilerin yanına oturarak gençlerin bayramını kutladı.

Öğrencilerden Elif Sandal, "Bayram olduğu için çok mutluyuz, iyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Tekvando sporunu severek yapıyoruz. Bunu ciddiye alarak ve severek yapıyoruz. Umarım ileride ülkemizi gururlandırabiliriz" derken, Elif Hazan Bodur da "Atatürk bu bayramı bize armağan etmiş, Atamızın çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

Törene Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, adli yargı temsilcileri, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar, öğretmenler, vatandaşlar ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ANTALYA'DA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI. METEOROLOJİNİN YAĞIŞ UYARISINA RAĞMEN BİNLERCE ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI KUTLAMALAR, 10 BİN KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.