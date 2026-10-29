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Bahçeli ve Dervişoğlu Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi

29 Ekim törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola inip kısa bir sohbet etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Elif Demir

Bahçeli ve Dervişoğlu Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi

Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir'de bir araya geldi. Törenin bitiminde ikili, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola inerek kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi; o anlar kameralara yansıdı.

Tören sonrası anlar:

Devlet erkanıyla düzenlenen törenden sonra görülen bu görüntüler, katılımcılar arasındaki karşılıklı nezaketin ve törenin samimi atmosferinin vurgulandığı anlar olarak kayda geçti. Merdivenden iniş sırasında liderlerin birbirleriyle kısa ve sıcak bir sohbet içinde olması dikkat çekti.

Görüntülerin yorumu:

Kol kola iniş, resmi tören protokolü içinde nadiren öne çıkan, ancak görsel olarak güçlü bir etki yaratan bir hareket oldu. Bu tür anlar, törenin hem anma hem de birleştirici yönünü öne çıkaran kareler arasında yer aldı.

Her iki liderin de katıldığı Anıtkabir töreni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen resmi etkinlikler kapsamında tamamlandı ve o anlara ilişkin görüntüler basına yansıdı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN ANITKABİR&#039;DEKİ TÖRENE KATILAN MİLLİYETÇİ HAREKET...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN ANITKABİR'DEKİ TÖRENE KATILAN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ VE İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, TÖRENİN ARDINDAN MERDİVENLERİ KOL KOLA İNDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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