Çanakkale'de 450 servis aracı güvenlik denetiminden geçti

Jandarma il merkezi ve ilçelerde servis denetimi yaptı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı çerçevesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

denetimin kapsamı:

2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıcına hazırlık amacıyla yapılan uygulamanın hedefi, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak, servis sürücülerinin trafik güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak ve muhtemel trafik kazalarını önlemektir. Uygulamada 450 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.

bilgilendirme ve uyarılar:

Denetimler sırasında sürücülere, yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında hızlarını düşürmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Öğrencilere ise emniyet kemeri takmanın önemi ve okul servis araçlarının güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.