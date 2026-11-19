Denetimlerin hedefleri

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı denetimler yürütüyor. Denetimler, hem ekosistemin korunmasını hem de tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamaya yönelik stratejik bir yaklaşım içeriyor.

Denetim kapsamı:

Faaliyetler denizlerde, iç sularda ve karaya çıkış noktalarında başlayıp; balık hali ve perakende satış yerleri, nakil vasıtaları, gemiler, soğuk hava depoları ile işleme ve değerlendirme tesislerini kapsayacak şekilde planlandı. Bu kapsamlı kontrol dizisi, avcılık yöntemleri, taşıma koşulları ve satış zincirindeki uygulamaların mevzuata uygunluğunu denetlemeyi amaçlıyor.

Süreklilik ve amaç:

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi, tüketicilerin güvenilir su ürünlerine ulaşması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla denetim faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir". Bu açıklama, denetimlerin geçici değil, düzenli ve sürekli bir uygulama olarak sürdürüleceğini vurguluyor.

Denetimlerin devamı, mevzuata uyumun sağlanması, kaçak avcılığın azaltılması ve piyasada güven oluşturulması açısından kritik öneme sahip. Müdürlüğün açıklaması, yerel üretimin korunması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını aynı anda gözeten bir yaklaşımı işaret ediyor.

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI VE YASA DIŞI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ ÖNLENMESİ AMACIYLA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.