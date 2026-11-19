Yenitaşköprü köyünde sıcak asfalt çalışmaları yerinde incelendi

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, merkeze bağlı Yenitaşköprü Köyü'nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların yürütüldüğü sahada ekiplerle bir araya gelen Çelik, uygulama aşamaları ve ilerleme hakkında bilgi aldı.

İnceleme ekibi:

Genel Sekreter Çelik'e ziyaret sırasında ilgili birim müdürleri, köy muhtarı ve İl Özel İdaresi personeli eşlik etti. Sahada, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü serim ve düzenleme çalışmaları takip edildi ve ekiplerden teknik bilgiler alındı.

Çalışmanın hedefleri:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı ve programlı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Yerinde yapılan inceleme, uygulamanın kalitesi ve iş programına uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağladı.

İnceleme sırasında, saha organizasyonu ve iş akışıyla ilgili notlar alındı; çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının ulaşım standardında gözle görülür bir iyileşme hedeflendiği belirtildi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ NURİ ÇELİK, YENİTAŞKÖPRÜ KÖYÜ’NDE DEVAM EDEN SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.