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Çanakkale'de beyin ölümü ve organ nakline yönelik kapsamlı eğitim düzenlendi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi eğitmenleriyle beyin ölümünden organ nakline ilişkin güncel rehber eğitimi verildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çanakkale'de beyin ölümü ve organ nakline yönelik kapsamlı eğitim düzenlendi

eğitim programı düzenlendi

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde "Güncel Rehberler Eşliğinde Beyin Ölümünden Organ Nakline" konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, organ nakli süreçlerinde güncel kılavuzlara uygun uygulamaları güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitim, Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin eğitmen kadrosu tarafından verildi ve ilgili branşlardan geniş katılım sağlandı. Program, hem teorik rehber sunumlarını hem de vaka odaklı uygulama örneklerini içerdi.

katılımcılar ve program içeriği:

Çanakkale'de yoğun ilgi gören eğitime Organ bağışı koordinatörleri, ilçe sağlık müdürlükleri temsilcileri, kamu hastaneleri çalışanları ve ilgili branş uzman hekimleri katıldı. Oturumlarda beyin ölümü tespiti, hasta yakınlarıyla iletişim, etik yaklaşımlar ve nakil süreçlerinin tıbbi protokolleri ele alındı.

il sağlık müdürünün vurguları:

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, organ bağışı sürecindeki sağlık personelinin rolüne dikkat çekti. Dr. Görgülü, bu alandaki çalışmaları şöyle özetledi: sağlık personeli sadece tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren bir uygulayıcı değil; yaşam ile umut arasında köprü kuran, ailelerin en zor anlarında reçetesi merhamet ve empati olan en kritik mimardır. Organ bağışında görev alan tüm sağlık personelinin bu hassas süreci özveriyle ifa ettiğini belirtti ve eğitimi önemseyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, yerel sağlık hizmetlerinde organ bağışı ve nakil süreçlerinin standartlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefleyerek sonlandırıldı. Eğitim katılımcıları uygulama odaklı bilgileri kendi kurumlarına taşıyarak uygulamaların güçlenmesini amaçlıyor.

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİYLE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET...

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİYLE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİNDE ‘GÜNCEL REHBERLER EŞLİĞİNDE BEYİN ÖLÜMÜNDEN ORGAN NAKLİNE’ KONULU EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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