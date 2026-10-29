Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6133 +0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.474,76 -0,25%
EUR/USD 1,1141 -0,14%
Brent Petrol 110,33 -1,17%
--°

Çanakkale'de gençlere orman yangını farkındalığı eğitimi

Genç İklim Eğiticileri projesi kapsamında ÇOMÜ Yaşama Dokunuş Kulübü ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü üniversitelilere yangın farkındalığı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Çanakkale'de gençlere orman yangını farkındalığı eğitimi

Çanakkale'de eğitim çalışması gerçekleştirildi

Eğitimin içeriği:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferhat Özbek tarafından verildi. Eğitimde orman yangınlarının çıkış nedenleri detaylı şekilde ele alındı, yangınlara karşı alınabilecek bireysel ve toplumsal önlemler aktarıldı.

Katılımcılara ayrıca yangın anında davranış biçimleri, erken uyarı ve ihbar süreçlerinin önemi üzerinde duruldu. Eğitim boyunca ormanlarımızın korunmasında toplumsal farkındalığın rolü vurgulandı ve pratik önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurumsal iş birliği ve proje desteği:

Eğitim, ÇOMÜ Yaşama Dokunuş Kulübü tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı desteğiyle uygulanan 'Genç İklim Eğiticileri' projesi kapsamında gerçekleştirildi. Çalışma, üniversite öğrencilerinin yangın riskleri konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor ve katılımcılara sahada uygulanabilir davranışlar kazandırmayı amaçlıyor.

ÇANAKKALE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜNCE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ...

ÇANAKKALE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜNCE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı
images

izmir'de gürçeşme çevresinde netanyahu yenilgisinin kutlandığı anlar
images

Senfonik yorumla Cumhuriyet coşkusu Bursa'da yükseldi
images

Bahçelievler'de 29 ekim coşkusu gün boyu sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Milli eğitim müdüründen şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bayburt'ta okul sporları krosunda okullar kürsüyü paylaştı

Kasımda Le Trio Joubran üç şehirde udle buluşacak

Elektrikli araç talebi ikinci ele kayıyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş