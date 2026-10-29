Çanakkale'de gençlere orman yangını farkındalığı eğitimi

Çanakkale'de eğitim çalışması gerçekleştirildi

Eğitimin içeriği:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferhat Özbek tarafından verildi. Eğitimde orman yangınlarının çıkış nedenleri detaylı şekilde ele alındı, yangınlara karşı alınabilecek bireysel ve toplumsal önlemler aktarıldı.

Katılımcılara ayrıca yangın anında davranış biçimleri, erken uyarı ve ihbar süreçlerinin önemi üzerinde duruldu. Eğitim boyunca ormanlarımızın korunmasında toplumsal farkındalığın rolü vurgulandı ve pratik önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurumsal iş birliği ve proje desteği:

Eğitim, ÇOMÜ Yaşama Dokunuş Kulübü tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı desteğiyle uygulanan 'Genç İklim Eğiticileri' projesi kapsamında gerçekleştirildi. Çalışma, üniversite öğrencilerinin yangın riskleri konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor ve katılımcılara sahada uygulanabilir davranışlar kazandırmayı amaçlıyor.

ÇANAKKALE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜNCE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.