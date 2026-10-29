izmir'de gürçeşme çevresinde netanyahu yenilgisinin kutlandığı anlar

İzmir Konak'ta Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde kutlama

İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesini sokakta zıplayıp eğlenerek kutladı.

görüntüler ve kutlama anları:

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde katılımcıların sokak ortasında bir araya gelip sevinçle zıpladığı ve dans ettiği, bazı kişilerin birbirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı.

grubun yapısı ve çevre tepkisi:

Kutlamayı gerçekleştiren topluluk içinde, haber metninde belirtildiği üzere Netanyahu muhâlifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler'in de bulunduğu aktarıldı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Görüntülerde sokaktan geçen bir vatandaşın grubun yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdiği; bir diğer vatandaşın ise yaşananları "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" sözleriyle şaşkınlık içinde karşıladığı görüldü.

Bu kutlama, Netanyahu'nun seçimlerde yaşadığı yenilginin bazı yerel topluluklarda yarattığı tepkilere dair kayda geçen bir görüntü olarak değerlendirildi.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDEKİ GÜRÇEŞME MUSEVİ MEZARLIĞI ÇEVRESİNDE BİR GRUP YAHUDİ, İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU’NUN SEÇİMLERİ KAYBETMESİNİ, SOKAKTA ZIPLAYIP EĞLENEREK KUTLADI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.