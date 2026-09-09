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Çanakkale'de hafta boyu süren huzur uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı

31 Ağustos-6 Eylül'de Çanakkale'de düzenlenen jandarma huzur uygulamalarında 8 bin 830 kişi sorgulandı; 83 yakalama gerçekleştirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de hafta boyu süren huzur uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de jandarma huzur uygulaması tamamlandı

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kapsamlı huzur uygulamaları yürüttü. Çalışmaların sonunda farklı suçlardan aranan toplam 83 kişi yakalandı; mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

uygulamanın kapsamı:

Hafta boyunca 12 ilçede, 271 asayiş timi ve 1.693 personel görev aldı. Denetimler kapsamında 308 umuma açık işletme, 65 metruk bina, 123 park ve bahçe, 109 günübirlik konaklama işletmesi ile 48 otel ve pansiyon kontrol edildi. Toplam 8.830 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken 3.350 araç denetlendi ve 10 araç trafikten men edildi.

yakalamalar ve tutuklamalar:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan şüpheliler tespit edildi. Yakalananlar arasında şunlar yer aldı: silahla tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli; 1163 sayılı kanuna aykırılık suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli; kasten yaralama suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli; kadına karşı basit yaralama suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli; hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli; silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli; nafaka hükümlerine uymamak suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkeme tarafından tutuklanan 7 kişi, ceza infaz kurumuna teslim edildi. Uygulama ve soruşturmaların tedbir amaçlı ve rutin asayiş çalışmaları kapsamında sürdürüleceği belirtildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 7...

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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