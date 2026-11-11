Çanakkale’de okul ve sokak denetimlerinde 19 kişi yakalandı

Çanakkale'de huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar uygulaması:
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Kasım tarihinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Operasyona 253 jandarma personeli ile birlikte 2 köpek unsuru katıldı ve uygulama 12 ilçede eş zamanlı yürütüldü.
uygulamanın kapsamı:
Denetimler kapsamında toplam 85 okul, 6 öğrenci yurdu, 51 metruk bina, 36 park, 105 sokak ve 80 iş yeri kontrol edildi. Ayrıca yapılan kimlik ve kayıt sorgulamalarıyla 2006 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şahısın UYAP/GBT bilgileri incelendi.
denetim sonuçları:
Trafik denetimleri kapsamında 1.285 araç kontrol edildi; bu kontroller sonucu 17 araca toplam 218.587 TL idari para cezası uygulandı ve 11 araç trafikten men edildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde; yoklama kaçağı 5 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs yakalandı.
Jandarma yetkilileri, uygulamanın özellikle öğrencilerin güvenliğini artırmak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla planlandığını; benzer denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini bildirdi.
ÇANAKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN "HUZURLU OKUL ÖNLERİ VE HUZURLU SOKAKLAR" UYGULAMALARINDA 19 ŞAHIS YAKALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!