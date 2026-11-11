Çanakkale’de okul ve sokak denetimlerinde 19 kişi yakalandı

Çanakkale'de huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar uygulaması:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Kasım tarihinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Operasyona 253 jandarma personeli ile birlikte 2 köpek unsuru katıldı ve uygulama 12 ilçede eş zamanlı yürütüldü.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler kapsamında toplam 85 okul, 6 öğrenci yurdu, 51 metruk bina, 36 park, 105 sokak ve 80 iş yeri kontrol edildi. Ayrıca yapılan kimlik ve kayıt sorgulamalarıyla 2006 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şahısın UYAP/GBT bilgileri incelendi.

denetim sonuçları:

Trafik denetimleri kapsamında 1.285 araç kontrol edildi; bu kontroller sonucu 17 araca toplam 218.587 TL idari para cezası uygulandı ve 11 araç trafikten men edildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde; yoklama kaçağı 5 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs yakalandı.

Jandarma yetkilileri, uygulamanın özellikle öğrencilerin güvenliğini artırmak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla planlandığını; benzer denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini bildirdi.

ÇANAKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN "HUZURLU OKUL ÖNLERİ VE HUZURLU SOKAKLAR" UYGULAMALARINDA 19 ŞAHIS YAKALANDI.